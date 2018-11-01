Từ hôm nay, 3 con giáp này bước vào tháng ngày đi trên thảm đỏ phú quý giàu sang!

Sang tháng 11 này, 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống nở hoa, bạc tiền không thiếu, may mắn ngập lối, đi đến đâu cũng có người ngước nhìn ngưỡng mộ.
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Tuổi Thìn
Theo tử vi, tháng 11 này, người tuổi Thìn phải gặp nhiều khó khăn nhưng đừng nản lòng, hãy quyết tâm chứng minh khả năng của mình. Từ tinh thần bền bĩ kiên nhẫn sẽ khiến quý nhân nhìn nhận và đưa tay giúp họ. Chính nhờ sự giúp đỡ này, người tuổi Thìn sẽ có thành công ngoài mong đợi trong thời gian ngắn.
Sự nghiệp thăng hoa thì bạc tiền cũng không thiếu, con giáp này thoải mái tiêu xài không lo hết tiền. Và khi có dư dả nhiều, họ nên cân nhắc chuyện đầu tư, vì rất có khả năng thu về lợi nhuận cao.
Tuổi Dần
Trong tháng 11, người tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ tạo những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp. Con giáp này biết rõ khả năng của mình, chủ động nắm bắt cơ hội quý giá. Quý nhân cũng sẽ tạo điều kiện để người tuổi Dần thăng tiến. Chuyện gì quan trọng trong thời gian này sẽ đều thuận lợi.
Khả năng lãnh đạo của người tuổi Dần được sếp đánh giá cao. Từ đây, họ sẽ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp hơn.
Tuổi Mùi
Tháng 11 sẽ là lúc người tuổi Mùi tỏa sáng nhờ khả năng của mình. Thời điểm này, họ có nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Nhưng cũng may, con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc ngày một dồi dào, nhất là từ may mắn và khả năng của bản thân. Dù vậy, người tuổi Mùi sẽ gặp tiểu nhân. Con giáp này tuy khôn khéo nhưng vẫn chưa biết cách thể hiện chính mình, có chút e dè trước đám đông. Tuy nhiên, chỉ cần can đảm và cẩn thận “dẹp” những kẻ này sang một bên, tháng 11 sẽ vô cùng rực rỡ với người tuổi Mùi.
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