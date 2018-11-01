Từ hôm nay, 3 con giáp này bước vào tháng ngày đi trên thảm đỏ phú quý giàu sang!

Tâm linh - Tử vi 01/11/2018 05:30

Sang tháng 11 này, 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống nở hoa, bạc tiền không thiếu, may mắn ngập lối, đi đến đâu cũng có người ngước nhìn ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, tháng 11 này, người tuổi Thìn phải gặp nhiều khó khăn nhưng đừng nản lòng, hãy quyết tâm chứng minh khả năng của mình. Từ tinh thần bền bĩ kiên nhẫn sẽ khiến quý nhân nhìn nhận và đưa tay giúp họ. Chính nhờ sự giúp đỡ này, người tuổi Thìn sẽ có thành công ngoài mong đợi trong thời gian ngắn.

Sự nghiệp thăng hoa thì bạc tiền cũng không thiếu, con giáp này thoải mái tiêu xài không lo hết tiền. Và khi có dư dả nhiều, họ nên cân nhắc chuyện đầu tư, vì rất có khả năng thu về lợi nhuận cao.

Từ hôm nay, 3 con giáp này bước vào tháng ngày đi trên thảm đỏ phú quý giàu sang! - Ảnh 1
Sự nghiệp thăng hoa thì bạc tiền cũng không thiếu, người tuổi Thìn thoải mái tiêu xài không lo hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tháng 11, người tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ tạo những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp. Con giáp này biết rõ khả năng của mình, chủ động nắm bắt cơ hội quý giá. Quý nhân cũng sẽ tạo điều kiện để người tuổi Dần thăng tiến. Chuyện gì quan trọng trong thời gian này sẽ đều thuận lợi.

Khả năng lãnh đạo của người tuổi Dần được sếp đánh giá cao. Từ đây, họ sẽ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp hơn.

Từ hôm nay, 3 con giáp này bước vào tháng ngày đi trên thảm đỏ phú quý giàu sang! - Ảnh 2
Quý nhân cũng sẽ tạo điều kiện để người tuổi Dần thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tháng 11 sẽ là lúc người tuổi Mùi tỏa sáng nhờ khả năng của mình. Thời điểm này, họ có nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Nhưng cũng may, con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc ngày một dồi dào, nhất là từ may mắn và khả năng của bản thân. Dù vậy, người tuổi Mùi sẽ gặp tiểu nhân. Con giáp này tuy khôn khéo nhưng vẫn chưa biết cách thể hiện chính mình, có chút e dè trước đám đông. Tuy nhiên, chỉ cần can đảm và cẩn thận “dẹp” những kẻ này sang một bên, tháng 11 sẽ vô cùng rực rỡ với người tuổi Mùi.

Từ hôm nay, 3 con giáp này bước vào tháng ngày đi trên thảm đỏ phú quý giàu sang! - Ảnh 3
Tháng 11 sẽ là lúc người tuổi Mùi tỏa sáng nhờ khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trước năm 2020, 3 con giáp này phát tài ít nhất 2 lần, nếu không là đại gia thì cũng có nhà rộng xe sang, cuộc sống sung túc

Trước năm 2020, 3 con giáp này phát tài ít nhất 2 lần, nếu không là đại gia thì cũng có nhà rộng xe sang, cuộc sống sung túc

Tử vi học có nói, cuộc sống sẽ có lúc khổ tận cam lai và 3 con giáp này trước năm 2020 sẽ đổi vận. Cụ thể, trong thời gian tới, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ thăng hoa trong sự nghiệp, đặc biệt là sẽ có cơ hội làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu tử vi con giáp tháng 9 con giáp may mắn con giáp được quý nhân phù trợ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 3 giờ 19 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Sau ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm