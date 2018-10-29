4 chàng giáp đứng núi này trông núi nọ, vừa lăng nhăng lại bạc tình không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 29/10/2018 05:30

Dù đã có gia đình nhưng những con giáp này vẫn nhìn ngó người phụ nữ khác. Phụ nữ nếu muốn hôn nhân hạnh phúc đừng quá tin tưởng những người đàn ông thuộc 4 con giáp này.

Tuổi Tý

Đàn ông tuổi Tý là người “dẻo miệng”, rất biết cách dùng lời ngọt ngào để thu phục lòng phụ nữ. Chính vì khả năng ăn nói này mà họ luôn thu hút phái yếu. Dù vậy, họ không hề nghiêm túc, chỉ là thích tán tỉnh qua đường. Vì khi đã vui chơi thỏa thích, họ vẫn sẽ về với vợ, che đậy khéo léo để vợ không biết.

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Đàn ông tuổi Tý là người “dẻo miệng”, rất biết cách dùng lời ngọt ngào để thu phục lòng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ khôn khéo, nhạy bén nhưng cũng là kẻ đào hoa. Đây có thể là kiểu đàn ông thích bắt cá nhiều tay, đứng núi  này trông núi nọ. Họ càng ổn định sẽ càng chóng chán mà tìm thú vui mới.

Đàn ông tuổi Tỵ luôn muốn đi tìm niềm vui mới, khám phá trong tình yêu. Nếu bạn yêu một người đàn ông tuổi Tỵ thì nên sẵn sàng tâm lý sẽ mỗi ngày đều phải “trông chừng” anh ta.

4 chàng giáp đứng núi này trông núi nọ, vừa lăng nhăng lại bạc tình không ai bằng - Ảnh 2
Đàn ông tuổi Tỵ khôn khéo, nhạy bén nhưng cũng là kẻ đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão thông minh, khéo léo và có nội tâm khó đoán. Con giáp này linh hoạt, nhạy bén luôn thích ứng tốt với nhiều hoàn cảnh. Vì vậy để che đậy điều gì đó thì không quá khó với họ.

Với khả năng này, đàn ông tuổi Mão luôn tự hào khi có thể ra ngoài tán tỉnh bao cô mà về nhà vẫn được vợ yêu chiều hết lòng. Dù có bản tính trăng hoa nhưng con giáp này vẫn muốn gìn giữ gia đình, không để vợ con quá khổ sở.

4 chàng giáp đứng núi này trông núi nọ, vừa lăng nhăng lại bạc tình không ai bằng - Ảnh 3
Đàn ông tuổi Mão thông minh, khéo léo và có nội tâm khó đoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ thích phiêu lưu, ưa khám phá điều mới mẻ. Đây là con giáp lãng tử và thích chinh phục phụ nữ đẹp. Khi đã để mắt ai, họ sẽ quyết tâm có được đối phương. Trong tình yêu, con giáp này rất nồng nhiệt và yêu chiều người yêu hết mức.

Nhưng đó chỉ là khi đối phương đang xinh đẹp nhất. Khi tuổi già ập đến với vợ thì đàn ông tuổi Ngọ rất có thể nảy sinh ham muốn với những phụ nữ trẻ đẹp hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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