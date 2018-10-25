Đây là con giáp luôn có chí cầu tiến, dễ thành công. Không những vậy, người tuổi Tuất luôn có trách nhiệm với gia đình, không bao giờ để vợ buồn khổ. Họ sẽ nỗ lực cố gắng dành thời gian và yêu thương cho vợ con, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đủ đầy. Tử vi còn cho biết, người tuổi Tuất càng yêu thương vợ thì vận may làm giàu càng nhiều.

Trái với vẻ bề ngoài có phần lạnh lùng, khó gần, trái tim của người tuổi Tuất lại vô cùng ấm áp để dành tặng người phụ nữ của mình.

Khi đã lấy vợ, người tuổi Dần hết lòng vì gia đình, tình yêu thương sẽ ngày một tăng. Họ luôn biết cách chăm sóc cho vợ con.

Đàn ông tuổi Dần không hề “hổ báo” với người phụ nữ của mình. Dù rằng họ có lúc nóng tính nhưng luôn coi vợ con là số 1.

Nhất là tiền để cho vợ con, họ không hề so đo. Đàn ông tuổi Dần có yêu chiều vợ thì hạnh phúc, bạc tiền và vận may mới ngày một nhiều.

Đàn ông tuổi Dần có yêu chiều vợ thì hạnh phúc, bạc tiền và vận may mới ngày một nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân được cho là điềm tĩnh và ít nói. Họ luôn giữ hình ảnh đàn ông trưởng thành, “soái ca” trong mắt mọi người.

Con giáp này vốn hiền lành, đầy bao dung và thấu hiểu. Những gì vợ mong muốn, họ luôn cố gắng làm được dù khó thế nào.

Đây cũng có nghĩa là những gì họ đạt được đều không ngại cho vợ, muốn mang đến cho vợ sự an toàn và thoải mái nhất. Không những vậy, những ông chồng tuổi Thân rất biết cách yêu chiều vợ, gia đình luôn hạnh phúc.

Từ đây, người tuổi Thân sẽ càng gặp nhiều vận may bạc tiền, sau tuổi trung niên cuộc sống dư dả thoải mái.

Những ông chồng tuổi Thân rất biết cách yêu chiều vợ, gia đình luôn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi sống có trách nhiệm, không để vợ phải chịu khổ. Họ luôn để vợ ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Gia đình của người tuổi Mùi ít chịu thăng trầm, luôn hạnh phúc vui vẻ. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ càng thăng tiến. Tình tiền đều đủ đầy, vợ chồng an yên đến già.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.