4 chàng giáp độc nhất vô nhị, xem vợ là của báu, càng thương vợ càng phát tài!

Tâm linh - Tử vi 25/10/2018 05:30

Phụ nữ lấy được đàn ông tuổi này thì quả là may mắn. Vì họ là những ông chồng hiếm thấy khó tìm, càng yêu vợ càng giàu sang.

Tuổi Tuất

Trái với vẻ bề ngoài có phần lạnh lùng, khó gần, trái tim của người tuổi Tuất lại vô cùng ấm áp để dành tặng người phụ nữ của mình.

Đây là con giáp luôn có chí cầu tiến, dễ thành công. Không những vậy, người tuổi Tuất luôn có trách nhiệm với gia đình, không bao giờ để vợ buồn khổ. Họ sẽ nỗ lực cố gắng dành thời gian và yêu thương cho vợ con, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đủ đầy. Tử vi còn cho biết, người tuổi Tuất càng yêu thương vợ thì vận may làm giàu càng nhiều.

4 chàng giáp độc nhất vô nhị, xem vợ là của báu, càng thương vợ càng phát tài! - Ảnh 1
Tử vi còn cho biết, người tuổi Tuất càng yêu thương vợ thì vận may làm giàu càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đàn ông tuổi Dần không hề “hổ báo” với người phụ nữ của mình. Dù rằng họ có lúc nóng tính nhưng luôn coi vợ con là số 1.

Khi đã lấy vợ, người tuổi Dần hết lòng vì gia đình, tình yêu thương sẽ ngày một tăng. Họ luôn biết cách chăm sóc cho vợ con.

Nhất là tiền để cho vợ con, họ không hề so đo. Đàn ông tuổi Dần có yêu chiều vợ thì hạnh phúc, bạc tiền và vận may mới ngày một nhiều.

4 chàng giáp độc nhất vô nhị, xem vợ là của báu, càng thương vợ càng phát tài! - Ảnh 2
Đàn ông tuổi Dần có yêu chiều vợ thì hạnh phúc, bạc tiền và vận may mới ngày một nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân được cho là điềm tĩnh và ít nói. Họ luôn giữ hình ảnh đàn ông trưởng thành, “soái ca” trong mắt mọi người.

Con giáp này vốn hiền lành, đầy bao dung và thấu hiểu. Những gì vợ mong muốn, họ luôn cố gắng làm được dù khó thế nào.

Đây cũng có nghĩa là những gì họ đạt được đều không ngại cho vợ, muốn mang đến cho vợ sự an toàn và thoải mái nhất. Không những vậy, những ông chồng tuổi Thân rất biết cách yêu chiều vợ, gia đình luôn hạnh phúc.

Từ đây, người tuổi Thân sẽ càng gặp nhiều vận may bạc tiền, sau tuổi trung niên cuộc sống dư dả thoải mái.

4 chàng giáp độc nhất vô nhị, xem vợ là của báu, càng thương vợ càng phát tài! - Ảnh 3
Những ông chồng tuổi Thân rất biết cách yêu chiều vợ, gia đình luôn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi sống có trách nhiệm, không để vợ phải chịu khổ. Họ luôn để vợ ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Gia đình của người tuổi Mùi ít chịu thăng trầm, luôn hạnh phúc vui vẻ. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ càng thăng tiến. Tình tiền đều đủ đầy, vợ chồng an yên đến già.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Nhà có 3 con giáp này thì Tết 2019 thăng hoa rực rỡ, đầu năm tài vận không những dồi dào mà cả năm sung túc viên mãn

Nhà có 3 con giáp này thì Tết 2019 thăng hoa rực rỡ, đầu năm tài vận không những dồi dào mà cả năm sung túc viên mãn

Năm 2019 tới đây sẽ là năm thăng hoa của 3 con giáp này. Nếu như gia đình nào có 3 con giáp này sống chung thì xác định cả năm thập toàn thập mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thương vợ con giáp chiều vợ 12 con giáp tuổi tuất tuổi dần tuổi thân tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của mẹ chồng khi không thể quen với gu thời trang thoải mái của con dâu

Phản ứng của mẹ chồng khi không thể quen với gu thời trang thoải mái của con dâu

Tâm sự 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Sau ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị "bỏ của chạy lấy người", em gái giận tím mặt nghe câu trả lời

Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị "bỏ của chạy lấy người", em gái giận tím mặt nghe câu trả lời

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Thấy chồng cản trở công việc lương cao, cô vợ ngã ngửa khi lén đi theo phơi bày bí mật

Thấy chồng cản trở công việc lương cao, cô vợ ngã ngửa khi lén đi theo phơi bày bí mật

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Sau ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm