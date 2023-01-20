Từ giờ tới Rằm tháng giêng, sao đổi ngôi giúp 3 con giáp đổi vận, thu tiền về túi, đón 2023 trong niềm hân hoan phấn khởi vô cùng

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 14:34

Đầu năm 2023, những con giáp này có vận quý nhân tốt, được nhiều người giúp đỡ. Người làm công ăn lương đạt thành tích tốt.

Tuổi Tị

  

Người khác có thể chịu ảnh hưởng xấu từ yếu tố khách quan như tình hình kinh tế sa sút, lạm phát cao..., nhưng người tuổi Rắn vẫn đủ thông minh và khôn ngoan để tìm ra lối đi riêng, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ về túi. 

 

Tài lộc của tuổi Tị trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào.

 

Với những ai thuộc lớp làm công ăn lương thì đây cũng là thời điểm thu về lương và thưởng hậu hĩnh. Cơ hội thăng chức cũng đang mở ra trước mặt. Đó là trái ngọt hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian qua của Tị. Con đường tài lộc sẽ không còn quá nhiều rào cản, thay vào đó là những con số thực tế và rõ ràng mà bạn sẽ nhận được.

 

Từ giờ tới Rằm tháng giêng, sao đổi ngôi giúp 3 con giáp đổi vận, thu tiền về túi, đón 2023 trong niềm hân hoan phấn khởi vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách hiền lành, dễ gần. Con giáp này có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ học tập, tiếp thu cái mới. Trong công việc, bản mệnh thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám nghĩ dám làm. Trải qua một năm với nhiều biến cố, càng về cuối năm, vận trình của tuổi Mùi càng khởi sắc.

Đầu năm 2023, tuổi Mùi có vận quý nhân tốt, được nhiều người giúp đỡ. Người làm công ăn lương đạt thành tích tốt.

Dự báo, bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Mùi sẽ có thêm nhiều cơ hội phấn đấu, thể hiện năng lực. Bản mệnh cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ giờ tới Rằm tháng giêng, sao đổi ngôi giúp 3 con giáp đổi vận, thu tiền về túi, đón 2023 trong niềm hân hoan phấn khởi vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời điểm từ giờ tới Rằm tháng Giêng sao đổi ngôi không ngừng, vận khí có sự biến động từng ngày từng giờ. Nhờ những bài học đáng quý rút ra từ việc mất tiền do đặt niềm tin sai chỗ hoặc bị nợ nần chưa trả mà người tuổi Tý biết cách biến nguy thành cơ để xoay chuyển tình thế. 

May mắn không tự nhiên mà có, nó là sự cố gắng miệt mài của bạn trong suốt thời gian qua. Đây chính là khoảng thời gian để bạn thu về nợ cũ lẫn nợ mới, thu hồi vốn liếng và lợi nhuận trong kinh doanh, đầu tư. Càng về những ngày cận Rằm tháng Giêng cát khí càng tăng mạnh, tiền bạc cứ thế chảy ầm ầm về túi những chú Chuột. 

 

Điểm đáng ngạc nhiên ở chỗ, dù làm nghề kinh doanh buôn bán tự chủ hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm kiếm tiền hay được thu về khoản lương thưởng hậu hĩnh. Còn người làm kinh doanh buôn bán thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng.

 

Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao của tuổi Tý được mở rộng thêm rất nhiều do chính bản mệnh đã chủ động tháo gỡ những nút thắt hiềm khích hoặc do hiểu nhầm trước đây. Chính việc mở lòng tha thứ hoặc có xu hướng nhượng bộ đã giúp bạn dễ dàng có được niềm tin nơi người khác. Một khi đã được tin tưởng ắt sẽ được giao phó trọng trách, sự nghiệp hay tiền bạc từ đó ra ra.

 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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