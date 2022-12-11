Từ giờ đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp hốt bạc hốt vàng, tiến Tây gặp Phúc tinh, qua Đông đụng Hỷ tinh, niềm vui ngập tối, tiền tài có đủ

Tử vi từ giờ đến Tết Nguyên Đán có Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thứ 3 này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Mùi

Dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh thế nào thì từ giờ đến Tết Nguyên Đán, tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Con giáp này có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn.

Những chú Dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Có thể đôi khi điều đó khiến cho con giáp này cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhưng phần lớn thời gian bạn tận hưởng sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.