Tuổi Dần

Đối với con giáp tuổi Dần, tài lộc sẽ vượng khi bước vào 3 ngày may mắn rực rỡ (11, 12, 13/12). Người tuổi Dần được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng tiến từng ngày, tài khoản nhảy số liên tục. Sự may mắn của họ sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, con giáp tuổi Dần sẽ sớm có cuộc sống viên mãn, giàu có.