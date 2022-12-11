Thời tới cản không nổi, cuối tháng 12 tiền tài bùng nổ: 3 con giáp phất nhanh như diều gặp gió, của cải tăng vọt, sống đời vương giả

Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Tý là người được định sẵn có số mệnh vương gia đạo, có khả năng giúp đỡ gia đình xây dựng cơ ngơi, đem lại nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt, chỉ cần trong nhà có một người hợp tuổi với tuổi Tý thì xác định nửa đời sau không phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Thời gian này, người tuổi Tý đường tài lộc sẽ thịnh vượng, phát tài. Nhờ sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc hanh thông, sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến ngày một tốt hơn, mọi việc trong cuộc sống cũng đều suôn sẻ.

Người tuổi Tý khi bước sang cuối tháng 12 cát khí hanh thông, công danh thăng tiến. Trong công việc, con giáp này biết rõ hơn những điều mình muốn đạt được và phấn đấu hết mình cho nó. Tài vận của bản mệnh trong thời gian này cũng có nhiều bước tiến tích cực. Thu nhập ổn định, con giáp tha hồ chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Cuối tháng 12 cuối năm 2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.