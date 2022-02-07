Từ giờ đến rằm tháng Giêng, 3 con giáp này CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY, song hỷ lâm môn, tấn tài tấn lộc, may mắn ngút trời

Từ giờ đến rằm tháng Giêng là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

Đường tình duyên của Dậu trong thời gian này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Từ giờ đến rằm tháng Giêng được coi là thời gian hoàng kim nhất của tuổi Mão. Họ có Thần tài hỗ trợ, làm gì cũng thuận lợi, tiền kiếm nhiều và dễ dàng. Tuổi Mão chỉ cần chí thú làm ăn, kiên định với mục tiêu đã đề ra, Mão chắc chắn uống no lộc trời, giàu sang vô đối.

Trong thời gian này, sự nghiệp của Mão có những dấu hiệu khởi sắc mới mẻ. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào. Song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất, càng về cuối tuần càng như ý, cát tường nên Mão chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, đời sang trang mới.

Từ giờ đến rằm tháng Giêng được coi là thời gian hoàng kim nhất của tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng sẽ bắt đầu năm Nhâm Dần cực kỳ tốt đẹp. Từ giờ đến rằm tháng Giêng được dự đoán là “thời điểm vàng” đối với người tuổi Thìn. Trong thời gian này, với sự nỗ lực hết mình nên họ sẽ có cuộc sống đi theo một lộ trình như mong muốn. Họ có cơ hội cầu được ước thấy, nên hãy tranh thủ để tạo nền tảng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Vận trình tài lộc của Thìn tốt hơn bao giờ hết. Họ khiến người khác ngưỡng mộ bởi khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Con đường quan lộ của Thìn cũng rộng mở thênh thang. Lưu ý rằng người tuổi Thìn cũng cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người để tăng thêm hòa khí với bạn bè đồng nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.