Từ giờ đến hết tháng 12, TOP 3 con giáp ăn nên làm ra, Thần Tài ban phước triền miên, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức, vận trình vượng phát, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 14:38

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến hết tháng 12 có tới 3 con giáp may mắn tay trái vịn Quý Nhân, tay phải níu Thần Tài, sự nghiệp có bước thăng tiến mới, tài lộc dồi dào, tiền về ngập két, tiêu pha xả láng cũng không hết.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu là những người có tính cách chân thành, thật thà và chín chắn. Họ luôn biết cách quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh nếu cần thiết. Cũng nhờ có nhiều tính cách tốt bụng nên họ luôn được đồng nghiệp yêu quý và trợ giúp những lúc rơi vào khó khăn. 

Tử vi dự đoán từ giờ đến hết tháng 12 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng tươi đẹp khi họ sẽ có nguồn thu nhập khá dồi dào, con giáp này còn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Công việc thuận lợi thăng tiến khi được cấp trên công nhận thực lực, bạn được giao nhiệm vụ quan trọng của công ty chỉ cần làm tốt ắt có cơ hội thăng thức. 

Tử vi còn cho biết thêm, sức khỏe của tuổi Dậu trong giai đoạn này diễn ra khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn cũng nên dành thêm thời gian cho người thân, đừng để họ cảm thấy tủi thân nhiều nhé. 

con giap 1
Tử vi dự đoán từ giờ đến hết tháng 12 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng tươi đẹp khi họ sẽ có nguồn thu nhập khá dồi dào, con giáp này còn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định vì vậy khi còn trẻ con giáp này làm việc rất chăm chỉ để tìm kiếm cơ hội thành công cho bản thân. 

Từ giờ cho đến khi hết năm 2022, con đường hậu vận của tuổi Mùi diễn ra tương đối thuận lợi. Đặc biệt bạn còn có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc. 

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Các dự án đầu tư trước đó vốn đổ sống đổ bể thì nay với sự giúp sức của quý nhân đã dễ dàng thu hồi lại số vốn ban đầu. Một số còn thử sức ở bộ môn vé số, trúng số tiền tỷ cũng nên. 

con giap 2
Từ giờ cho đến khi hết năm 2022, con đường hậu vận của tuổi Mùi diễn ra tương đối thuận lợi. Đặc biệt bạn còn có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình. 

Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Nhìn chung phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tuất khá ổn, không nảy sinh những sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly hay đổ vỡ. Trong năm vận đào hoa của nam giới vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám, không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn.

con giap 3
Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet
 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 11h trưa mai (2/12/2022), 3 con giáp này tay phải cầm vàng tay trái cầm bạc, vận trình may mắn đủ kiểu, tài lộc hanh thông, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý khiến người người ganh tị

Đúng 11h trưa mai (2/12/2022), 3 con giáp này tay phải cầm vàng tay trái cầm bạc, vận trình may mắn đủ kiểu, tài lộc hanh thông, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý khiến người người ganh tị

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (2/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài chỉ mặt đích danh trúng số tiền tỷ, đổi đời nhanh chóng, sự nghiệp được đà thăng tiến, tài lộc chạm đỉnh, làm gì cũng thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi tháng 12 tử vi ngày mới xem tử vi 12 con giáp Tử vi 3 con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà