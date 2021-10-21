Từ giờ đến cuối tháng 9 ÂL, 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, mưu sự tất thành, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 21/10/2021 11:00

Càng về cuối tháng 9 Âm lịch, con giáp này càng gặp nhiều điều may, mọi dự định đều sẽ sớm trở thành hiện thực.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn tính hiền lành, chăm chỉ, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Họ có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc, giàu có cho chính mình. Họ cũng nỗ lực hết mình trong cuộc sống để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

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Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân trợ giúp nên cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi khó khăn đều có thể được giải quyết. Đặc biệt, công việc vô cùng suôn sẻ, kéo theo đó là tài vận dồi dào. Tuổi Thân có nhiều cơ hội trước mắt nên chỉ cần vững tâm là mọi chuyện đều tốt đẹp, kiếm tiền dễ dàng hơn, có khả năng xây dựng cuộc sống đầy đủ, mua được nhà, tậu được xe.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuần cuối tháng 9 âm lịch, cuộc sống tuổi Dần sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Từ bây giờ trở đi, vận may tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Sắp tới, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp giàu nhiệt huyết, có chí hướng trong cuộc sống. Khi đã xác định mục tiêu, người tuổi này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên, không phải lúc nào, con giáp này mưu sự cũng thành.

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Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu năm đến giờ, con giáp này làm việc rất chăm chỉ nhưng lại không đạt được thành quả như ý muốn. Đừng lo lắng, từ giờ đến cuối tháng 9 Âm lịch, tài vận của con giáp này có biến chuyển vượng hơn, làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Người làm công ăn lương sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, thu nhập từ đó tăng lên. Những người chưa có công việc thì trong thời điểm này cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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