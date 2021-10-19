3 con giáp sau đón Rằm tháng 9 với rất nhiều hồng phúc, chuẩn bị túi ba gang để 'đựng' vận may ập tới

Tâm linh - Tử vi 19/10/2021 07:00

Những con giáp sau chuẩn bị đón nhận vận may tới tấp từ sau Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão là người có tính cách rất đáng tin cậy. Đây là người nói là làm, luôn giữ lời hứa, từ nhỏ đã rất hào phóng với người khác. Trong cuộc sống, tuổi Mão vào thời điểm này là người biết đối nhân xử thế nên được mọi người xung quanh vô cùng quý mến, kính trọng.

Ngoài ra, những người này cũng có tài lãnh đạo và biết nhìn xa trông rộng nên từ sớm đã có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc. Đứng trước mọi vấn đề, người này luôn có thể giải quyết được một cách trôi chảy và hợp lý.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu óc linh hoạt và EQ tuyệt vời cũng chính là thứ giúp những người này vượt qua được vận hạn trong năm 2021. Tử vi nói rằng, từ Rằm tháng 9 âm lịch, con giáp này đón nhận vận may tới tấp, sự nghiệp được cải thiện, tiền bạc không thiếu, càng về cuối năm càng xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp, viên mãn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người thông minh, lanh lợi, làm gì cũng cẩn thận, chu đáo. Mặc dù, tuổi Tuất không phải là người lãng mạn, luôn tin vào thực tế, nhưng không phải là một người thực dụng và tham vọng. Họ tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tuy nhiên, đối với họ nếu không có bánh mì thì không thể có tình yêu.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì quan điểm này mà tuổi Tuất luôn cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Những người này cũng có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác, càng không thích đứng sau đàn ông. 

Sự mạnh mẽ và trưởng thành của người này đã giúp họ vượt qua được không ít sóng gió trong cuộc đời này. Năm 2021 không phải là một năm thuận lợi với người tuổi Tuất nhưng khó khăn chỉ là nhất thời, từ Rằm tháng 9 âm lịch mọi sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Lúc này, sự nghiệp của họ sẽ đạt được những bước tiến lớn, nhờ sự sáng tạo và luôn biết đổi mới chính mình mà họ gặt hái được thành công rực rỡ, khiến tiền bạc cũng trở nên dồi dào.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người hiền lương, đơn giản, không bao giờ phán xét người khác. Những người này thường nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của người khác để cư xử, vì thế mà họ có thể xây dựng được rất nhiều mối quan hệ giúp ích cho họ trong cuộc sống.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Thân cũng ưa hòa bình, không thích cạnh tranh với người khác và khá thờ ơ với danh vọng, tiền tài. Tính cách như vậy khiến cho may mắn tự nhiên kéo đến với họ, giúp họ có thể vượt qua được mọi thử thách trong cuộc đời một cách dễ dàng, thuận lợi.

Năm 2021 được đánh giá là một năm nhiều thăng trầm với tuổi Thân. Nhưng nhờ tinh thần lạc quan, luôn hướng đến những điều tốt đẹp mà họ đều vượt qua được. Thử thách chỉ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, khó khăn khiến họ rút ra được nhiều bài học cho mình. Từ Rằm tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những người này bước sang một trang mới. Không chỉ sự nghiệp đạt được đỉnh cao mà tiền tài cũng dư dả, dù không mong cầu nhưng mọi sự với họ đều viên mãn, như ý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần (16-17/10), cơ hội làm giàu gõ cửa nhà 3 con giáp, tiền tài sinh sôi nảy nở khiến nhiều người ghen tị

Cuối tuần (16-17/10), cơ hội làm giàu gõ cửa nhà 3 con giáp, tiền tài sinh sôi nảy nở khiến nhiều người ghen tị

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 13 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 13 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 46 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau