44 ngày tới, thời điểm vàng cho 3 con giáp 'KÍCH HOẠT' năng lực kiếm tiền, công danh sự nghiệp thăng hoa dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 21:00

Lá số tử vi hàng ngày của 12 con giáp trong 44 ngày tới cho thấy, có 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên. Xem ngay đó là con giáp nào!

Tuổi Tỵ

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán được ghi chép trong sổ tử vi, trong vòng 44 ngày tới đây, những người tuổi Tỵ sẽ quay vào ô siêu may mắn, liên tục gặp cơ hội kiếm ra tiền. Nhờ đó, con giáp này có thể tích lũy cho mình một vốn liếng khổng lồ, có thể mua được nhiều bất động sản giá trị.

Trời sinh những người tuổi Tỵ rất thông minh, tuy không phải thuộc hàng xuất chúng, nhưng cũng đủ để Tỵ có thể xây dựng được cơ đồ vững chãi của mình. Trong công việc, Tỵ luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cấp trên giao 1 thì Tỵ làm đến 10. Chính vì vậy mà thành quả Tỵ nhận được cũng gấp 10, gấp 100 lần so với người xung quanh. Trong thời gian tới nên phát huy điểm mạnh này để gặt hái thêm nhiều thành công hơn.

Tuổi Dậu

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu so với đại gia hay tỷ phú thì có thể Dậu chưa đủ để sánh bằng, nhưng trong 44 ngày tới đây, Dậu ít nhất cũng trở thành triệu phú, tiền bạc bỗng dưng ập đến cùng một lúc khiến con giáp này phải choáng.

Ngay cả bản thân Dậu cũng sẽ phải bất ngờ với những tài lộc mà mình nhận được. Người tuổi Dậu làm các ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, kinh doanh… sẽ nhận được cơ hội hái lộc trong thời gian này.

Tuổi Dần

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Không hề quá khi nói rằng, trong số 12 con giáp, Dần là một trong những con giáp có sự kiên trì, bền bỉ cao nhất. Bởi vì con giáp này hễ không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì chắc chắn sẽ làm cho đến cùng và mang về thành quả thì mới thôi.

Tử vi có nói, ưu điểm này một lần nữa sẽ giúp tuổi Dần gặt hái được thành công vang dội trên phương diện sự nghiệp trong 44 ngày tới đây. Chưa dừng lại ở đó, vận trình tài lộc của con giáp này trong 44 ngày sắp tới cũng dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ có tăng chứ không có giảm. Dần nên chú ý vấn đề chi tiêu của mình để không làm mất số tiền mình dày công tích cóp trong thời gian dài.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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