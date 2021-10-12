Thời tới cản không kịp, 3 con giáp sau từ giữa tháng 10 sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát, làm gì cũng thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 14:00

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp này làm gì cũng thành công, từ sự nghiệp đến tài vận.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người có bản tính thẳng thắn, khiêm tốn, nhưng sinh ra đã gặp nhiều may mắn, cả đời được thần tài phù hộ, vận khí luôn vượng phát. Con giáp này có tính tình đôi chút nóng nảy, nhưng bù lại làm gì cũng nhiệt tình, tính cách lại rộng rãi, phóng khoáng. Chính vì vậy mà tuổi Sửu đi đâu cũng thu hút được quý nhân lẫn thần tài.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học nói rằng, từ giữa tháng 10 này, việc đàm phán, hợp tác trong công việc của tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ, những khoản đầu tư của bạn sẽ thu về được một nguồn lợi nhuận lớn, những kế hoạch cũng tiến triển trơn tru hơn.

Càng về cuối năm, càng trở nên hướng ngoại hơn, điều đó giúp con giáp này nắm bắt được rất nhiều cơ hội tốt. Không bao giờ chán nản khi gặp vấn đề, càng không chịu bỏ cuộc trước khó khăn, đã vượt qua năm 2021 một cách xuất sắc. Và những tháng cuối năm chính là thời điểm để bạn nhận về những thứ xứng đáng nhất.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp nhiệt tình và hào phóng. Con giáp này lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, trong mọi vấn đề luôn tích cực xử lý và không bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình. Tính cách của tuổi Thân khá rộng lượng, không thích tranh giành, đầu óc đơn giản nên chẳng bao giờ có thể có những mưu sâu kế hiểm. Sự chân thành và ngây thơ của Nhân Mã chính là một trong những điểm tích cực thu hút vận may trong cuộc đời.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tháng 10 này, tuổi Thân đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ. Đây là thời điểm độc thân có thể tìm được một nửa đích thực của đời mình. Chưa kể, công việc của tuổi Thân trong thời gian này cũng trở nên hanh thông, thuận lợi hơn, làm gì cũng đều đạt được kết quả xuất sắc.

Khoảng thời gian cuối năm cũng là lúc tài vận của tuổi Thân đạt được đỉnh cao nhất. Nếu làm kinh doanh thì đây là thời điểm buôn may bán đắt nhất năm. Nếu làm công ăn lương thì bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương thưởng hậu hĩnh để vượt qua những khó khăn tài chính trong năm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người ngoài lạnh trong nóng, luôn tỏ ra bí ẩn lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người vô cùng ấm áp và nhạy cảm. Đây là con giáp tài giỏi, có năng lực và trong cuộc đời thường trải nghiệm nhiều hơn người khác nên liên tục tiến bộ và trưởng thành. Dù có gặp bất kì khó khăn nào, thậm chí có thể khiến tuổi Dậu gục ngã nhưng con giáp này vẫn sẽ luôn đứng lên.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào giữa tháng 10 sẽ nhận được vô vàn cơ hội, không chỉ trong sự nghiệp, tài vận mà còn cả tình duyên. Những cố gắng và nỗ lực của tuổi Dậu từ trước đến giờ sẽ được đền đáp xứng đáng với một vị trí như mong đợi, hoặc một khoản lương cao ngất ngưởng. 

Bên cạnh đó, vận đào hoa của bạn cũng vô cùng vượng phát trong thời gian này. Bất kể là trong cuộc sống hay công việc, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tri kỉ của mình. Những ngày cuối năm sẽ là những ngày ngọt ngào và hạnh phúc, viên mãn nhất.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (11-17/10) vận khí SÁNG CHÓI, 3 con giáp giàu không báo trước, tiền - tài ập đến bất thình lình

Tuần mới (11-17/10) vận khí SÁNG CHÓI, 3 con giáp giàu không báo trước, tiền - tài ập đến bất thình lình

Vận đổi sao dời, trong tuần mới, tài lộc của bạn tăng cao chóng mặt khiến cho người khác hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có mệnh công chúa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng