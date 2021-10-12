Thời tới cản không kịp, 3 con giáp sau từ giữa tháng 10 sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát, làm gì cũng thành công mỹ mãn

Người tuổi Sửu là người có bản tính thẳng thắn, khiêm tốn, nhưng sinh ra đã gặp nhiều may mắn, cả đời được thần tài phù hộ, vận khí luôn vượng phát. Con giáp này có tính tình đôi chút nóng nảy, nhưng bù lại làm gì cũng nhiệt tình, tính cách lại rộng rãi, phóng khoáng. Chính vì vậy mà tuổi Sửu đi đâu cũng thu hút được quý nhân lẫn thần tài.

Càng về cuối năm, càng trở nên hướng ngoại hơn, điều đó giúp con giáp này nắm bắt được rất nhiều cơ hội tốt. Không bao giờ chán nản khi gặp vấn đề, càng không chịu bỏ cuộc trước khó khăn, đã vượt qua năm 2021 một cách xuất sắc. Và những tháng cuối năm chính là thời điểm để bạn nhận về những thứ xứng đáng nhất.

Tử vi học nói rằng, từ giữa tháng 10 này, việc đàm phán, hợp tác trong công việc của tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ, những khoản đầu tư của bạn sẽ thu về được một nguồn lợi nhuận lớn, những kế hoạch cũng tiến triển trơn tru hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp nhiệt tình và hào phóng. Con giáp này lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, trong mọi vấn đề luôn tích cực xử lý và không bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình. Tính cách của tuổi Thân khá rộng lượng, không thích tranh giành, đầu óc đơn giản nên chẳng bao giờ có thể có những mưu sâu kế hiểm. Sự chân thành và ngây thơ của Nhân Mã chính là một trong những điểm tích cực thu hút vận may trong cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tháng 10 này, tuổi Thân đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ. Đây là thời điểm độc thân có thể tìm được một nửa đích thực của đời mình. Chưa kể, công việc của tuổi Thân trong thời gian này cũng trở nên hanh thông, thuận lợi hơn, làm gì cũng đều đạt được kết quả xuất sắc.

Khoảng thời gian cuối năm cũng là lúc tài vận của tuổi Thân đạt được đỉnh cao nhất. Nếu làm kinh doanh thì đây là thời điểm buôn may bán đắt nhất năm. Nếu làm công ăn lương thì bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương thưởng hậu hĩnh để vượt qua những khó khăn tài chính trong năm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người ngoài lạnh trong nóng, luôn tỏ ra bí ẩn lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người vô cùng ấm áp và nhạy cảm. Đây là con giáp tài giỏi, có năng lực và trong cuộc đời thường trải nghiệm nhiều hơn người khác nên liên tục tiến bộ và trưởng thành. Dù có gặp bất kì khó khăn nào, thậm chí có thể khiến tuổi Dậu gục ngã nhưng con giáp này vẫn sẽ luôn đứng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào giữa tháng 10 sẽ nhận được vô vàn cơ hội, không chỉ trong sự nghiệp, tài vận mà còn cả tình duyên. Những cố gắng và nỗ lực của tuổi Dậu từ trước đến giờ sẽ được đền đáp xứng đáng với một vị trí như mong đợi, hoặc một khoản lương cao ngất ngưởng.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của bạn cũng vô cùng vượng phát trong thời gian này. Bất kể là trong cuộc sống hay công việc, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tri kỉ của mình. Những ngày cuối năm sẽ là những ngày ngọt ngào và hạnh phúc, viên mãn nhất.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm