Dành cho 3 con giáp 'khổ tận cam lai': Từ giữa tháng 9 ÂL gặp nhiều may mắn, chuyện rủi hóa lành, nghèo mấy cũng khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 11:00

Giữa tháng 9 âm lịch, người người nhà nhà đều hy vọng cuộc sống sắp tới sẽ có nhiều khởi sắc, nếu không thể giàu có thăng hoa như mong đợi thì ít nhất mọi thứ cũng bình yên đủ đầy. Dưới đây là 3 con giáp sẽ được hưởng nhiều phước lành trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Năm 2021 đã đi được hơn nửa chặng đường, mọi người đều đang nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời vào những tháng cuối năm, và tuổi Mùi cũng không ngoại lệ. Thời gian tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, việc cần làm nhất của tuổi Mùi chính là kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 9 âm lịch trở đi, tuổi Mùi sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Từ giờ đến cuối năm hoặc đầu năm 2022, sự nghiệp tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt mới tích cực và viên mãn hơn, công việc tưởng chừng như không thể theo đuổi lâu dài lại trở thành "con gà đẻ trứng vàng" giúp cuộc sống họ thăng hoa thịnh vượng.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2021 tới đây chính là lúc tuổi Mão sẽ cảm nhận được "thời tới cản không nổi". Trên thực tế, cả năm qua tuổi Mão đã rất vất vả, luôn nỗ lực cố gắng hết mình với mong muốn sẽ tìm được cơ hội để thành công. Không để tuổi Mão phải chờ đợi lâu, những tháng cuối năm vận may tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, có người còn thăng hoa về tình cảm lẫn tài vận. 

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Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm 2021, tuổi Mão có thể còn gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng một khi bước qua giữa tháng 9 âm lịch này, cuộc sống sẽ đổi vận bất ngờ. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy sắp tới sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Mão không những tạo dựng sự nghiệp ổn định mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này, họ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang thay đổi, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ngày tháng sau sống yên bình mỹ mãn.

Tuổi Tý

Những tháng đầu năm 2021, cuộc sống tuổi Tý tuy có chút bấp bênh, không ổn định, thậm chí có lúc họ còn rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, bước vào những tháng cuối năm, tuổi Tý sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, vạn sự đều hanh thông, tinh thần cũng đang phấn chấn hơn, giúp công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận dồi dào. 

Dành cho 3 con giáp 'khổ tận cam lai': Từ giữa tháng 9 ÂL gặp nhiều may mắn, chuyện rủi hóa lành, nghèo mấy cũng khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ. Người tuổi Tý chỉ cần cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ thì sóng gió mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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