Trước khi năm 2021 kết thúc, 3 con giáp này hoàn thành được ước mơ dang dở, cầu gì được đó, mọi thứ viên mãn đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 18/10/2021 14:00

Năm 2021 sẽ kết thúc thật viên mãn với 3 con giáp này.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn cảm thấy cần phải được bao quanh bởi tình yêu, cái đẹp, sự đủ đầy và tiện nghi. Chính vì vậy mà tuổi Tý luôn cố gắng và nỗ lực hết sức mình để xây dựng được sự nghiệp vững chắc, tài chính ổn định.

Con giáp này là người trầm tính, ổn định, tuy có phần bảo thủ nhưng lại là người đáng tin cậy, sẵn sàng chịu đựng và gắn bó với sự lựa chọn của mình cho đến khi đạt được sự hài lòng.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021 là một năm mà tuổi Tý có thể học được rất nhiều bài học đáng giá. Một trong những bài học đó giúp tuổi Tý có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, vươn lên dẫn trước và đạt được những thành tựu nhất định.

Trước khi năm 2021 kết thúc, tuổi Tý sẽ hoàn thành được các dự án còn dang dở, thậm chí con giáp này còn bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, mục tiêu lớn của đời mình. Càng về cuối năm, mọi sự càng hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được như ý, kết quả thành công mĩ mãn khiến tuổi Tý có một cuộc sống đầy thỏa mãn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thân thiện, có lòng vị tha và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này tốt với mọi người vì mục đích và lý tưởng cao cả, không hề mong đợi sẽ được đáp lại. Chính tính cách này mà tuổi Dậu đi đâu cũng được mọi người quý mến, thương yêu hết mực.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng là người có sức sáng tạo vô biên. Trong công việc, Dậu luôn tận tâm, cần mẫn, chịu khó thay đổi và làm mới mình. Điều này giúp cho sự nghiệp của Tuổi Dậu luôn rộng mở hơn những người khác.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021 là một năm con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sớm qua đi, vì họ luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào tương lai.

Những tháng cuối cùng của năm 2021 là thời điểm để tuổi Dậu bứt phá và lấy lại những gì đã mất. Trước khi năm 2021 này kết thúc, tuổi Dậu sẽ đạt được vô vàn thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp. Chưa kể tài vận cũng vì thế mà tăng mạnh khiến cho cuộc sống của con giáp này đủ đầy, viên mãn hơn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tự tin, hấp dẫn, quyến rũ và có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, miễn sao tuổi Thìn chịu nỗ lực và cam kết. Đây cũng là người hào phóng, dễ tha thứ, sẵn sàng cho đi và thường có nhiều bạn bè.

Quý nhân chính là những người không bao giờ thiếu trong cuộc sống của con giáp này. Bất kể khi nào, dù khó khăn đến đâu, tuổi Thìn cũng đều có được sự hậu thuẫn và hỗ trợ hết mình từ mọi người xung quanh.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021 không phải là một năm dễ dàng với tuổi Thìn. Con giáp này đã phải trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc, nhưng với sự lạc quan và cao ngạo, tuổi Thìn không bao giờ cho phép mình gục ngã.

Càng nhiều khó khăn càng khiến tuổi Thìn mạnh mẽ hơn và những tháng cuối cùng của năm 2021 chính là thời điểm mà tuổi Thìn có phong độ cao nhất. Trước năm 2021 kết thúc, mọi dự định, ước mơ của con giáp này sẽ được hoàn thành, dù là về mặt vật chất hay tinh thần.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần (16-17/10), cơ hội làm giàu gõ cửa nhà 3 con giáp, tiền tài sinh sôi nảy nở khiến nhiều người ghen tị

Cuối tuần (16-17/10), cơ hội làm giàu gõ cửa nhà 3 con giáp, tiền tài sinh sôi nảy nở khiến nhiều người ghen tị

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 22 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 22 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau