Từ đêm nay đến Rằm tháng Chạp 15/12 , 3 con giáp bề trên ban phước lành, giàu có bất ngờ phú quý hơn người, thời vận lên hương, tiền tài đầy túi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Thìn có phong cách làm việc đường hoàng, chững chạc nên làm gì cũng nhanh gọn. Tuy nhiên, bản mệnh có tư tưởng khá bảo thủ nên hiếm khi tiếp thu góp ý từ người khác, điều này chính là một thiệt thòi cho bản mệnh.

Gia đạo lục đục, anh chị em trong nhà hay cãi cọ nhau. Nhiều khi tuổi Thìn thấy tủi thân trong chính gia đình của mình. Ngoài ra, sự thờ ơ của nửa kia khiến bản mệnh hụt hẫng và mệt mỏi, có lẽ khi kinh tế ổn định thì mọi thứ mới dễ dàng hơn.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ thổn thức vì quá khứ.

Ngày này tuổi Tỵ đừng quá mệt mỏi khi gánh nhiều áp lực vô hình, làm chùn bước bạn cố gắng.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh hãy trở thành người hữu dụng, làm mọi việc trong khả năng.

Tình cảm: Bạn luôn lưu tâm chuyện tình cảm, khó đoán được khi ở cạnh đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dại khờ cho người khác mượn, khó đòi lại được.

Sức khoẻ: Mụn nội tiết làm cho bạn tự ti, mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Giai đoạn này tuổi Tý có thể bước vào nhịp tài chính có tính “mở khóa”. Những khoản tưởng như kẹt lại trước đó bắt đầu có dấu hiệu lưu thông, dù là tiền công, tiền hoàn, hay một cơ hội hợp tác mang tính ngắn hạn nhưng tạo dòng tiền thật.

Điểm mạnh của Tý nằm ở sự nhanh nhạy. Khi nhận thấy tín hiệu tích cực, con giáp này thường không chần chừ mà chọn cách xoay vòng ngay, ưu tiên trả bớt nợ nhỏ để giảm áp lực tâm lý. Chính động thái này tạo hiệu ứng dây chuyền, giúp các khoản lớn cũng dễ thương lượng hơn.

Lời khuyên trong giai đoạn này là giữ kỷ luật chi tiêu. Tý dễ có tâm lý “thở phào” khi thấy tiền về, nhưng nếu phân bổ hợp lý giữa trả nợ, tích lũy và tái đầu tư, tài chính sẽ đi vào quỹ đạo bền vững thay vì chỉ là cú bật ngắn hạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!