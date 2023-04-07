Từ đây đến cuối năm 2023, 3 con giáp kinh doanh mát tay '1 vốn 10 lời', sự nghiệp THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

Người tuổi Thân chuẩn bị đón tin vui về khía cạnh tình cảm trong ngày Tam hợp che chở. Với những ai đã có quan hệ bền vững, đây có thể là thời điểm thích hợp để đưa chuyện tình cảm tiến thêm một bước.

Ngũ hành tương sinh mang lại những hỗ trợ về tài chính cần thiết cho bản mệnh trong thời gian này. Nhờ thế mà bạn thoát ra khỏi tình huống khó khăn, có thêm những kinh nghiệm đáng giá cho mình.

Ngũ hành tương sinh mang lại những hỗ trợ về tài chính cần thiết cho tuổi Thân trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài đem lại nhiều niềm vui cho người tuổi Mùi trên con đường tài lộc. Bản mệnh có một túi tiền dư dả do khách hàng và đối tác mang lại, nhờ thế mà Tết này, bạn có thể thoải mái mua bán, mừng tuổi mà không lo rỗng túi.

Nếu có điều kiện thuận lợi thì bản mệnh nên tranh thủ mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Đôi bên không cần hợp tác với nhau ngay lập tức, song có thể trò chuyện để hiểu sâu hơn về nhau, tiện cho quá trình phát triển sau này.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Mão, Ngọ

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất may mắn, sẽ có thu hoạch rất tốt.

Tình duyên: Mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển nhảy vọt, bắt đầu có chút mơ hồ khi nhìn nhau, khá ngại ngùng.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tốt, có lợi cho việc thể hiện tài năng cá nhân, bày mưu tính kế, nâng cao hiệu suất, nhưng bản thân cũng cần phấn đấu để có cơ hội.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay tốt, nhất định sẽ có cơ hội, thể hiện tài năng bản thân dễ thu được nhiều của cải, nhưng không thích hợp để buông lơi, cần phải phấn đấu mới có cơ hội.

Sức khỏe: Khá ổn, chú ý uống đủ nước mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.