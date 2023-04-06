Đàn ông thuộc 4 con giáp này thường hay chán CƠM thèm PHỞ, ngoại tình như "cơm bữa", có vợ đẹp con ngoan cũng không ngừng suy nghĩ đến người phụ nữ khác.

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 14:06

Theo tử vi, những người đàn ông thuộc 4 con giáp này thường có xu hướng ngoại tình, hay thèm của ngon vật lạ, gia đạo khó mà yên ấm.

Tuổi Ngọ

Cứ nhắc đến tuổi Ngọ có lẽ bạn sẽ liên tưởng đến ngay một chú ngựa bất kham luôn trong trạng thái tự do chạy nhảy không kiểm soát nổi. Trong thế giới tự nhiên ngựa là loài động vật sống theo đàn, ham vui và thích thú lang thang khắp đó đây. Nên đương nhiên người cầm tinh con ngựa là người đào hoa hạng nhất.

Chàng tuổi này lại thuộc mệnh Hỏa, tình cảm luôn dào dạt và nồng cháy, không mấy khi chịu ổn định ở yên một chỗ. Tuổi Ngọ muốn được nếm trải đủ cảm giác ngọt bùi trên thế gian nên ngay cả khi kết hôn rồi họ cũng không yên phận, sẵn sàng tán tỉnh và không từ chối cơ hội khi “mỡ dâng miệng mèo”.

Đàn ông thuộc 4 con giáp này thường hay chán CƠM thèm PHỞ, ngoại tình như 'cơm bữa', có vợ đẹp con ngoan cũng không ngừng suy nghĩ đến người phụ nữ khác. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người yêu đời, yêu sự tự do và đặc biệt là người rất hiếu kỳ hay tò mò, thích khám phá cái mới lạ. Đàn ông tuổi này luôn có xu hướng kết giao với nhiều kiểu người trong xã hội (vì công việc làm ăn hay chỉ đơn giản là để có thêm mối q.u.a.n h.ệ mà thôi). Kết hợp đó là khả năng ăn nói cũng như có nhiều tài lẻ nên họ luôn được phụ nữ vây quanh. Thậm chí, có những cô gái “dễ dãi” còn tình nguyện “dâng hiến” mà không đòi hỏi gì ở những người đàn ông này!

Anh chàng tuổi Mão thích chơi trò mèo vờn chuột. Sau khi kết hôn, vẫn thường xuyên trăng hoa ong bướm ở ngoài! Khi đã có người đàn bà khác, họ lại thiếu quyết đoán nên khó có thể dứt bỏ được để trở về với gia đình.

Đàn ông thuộc 4 con giáp này thường hay chán CƠM thèm PHỞ, ngoại tình như 'cơm bữa', có vợ đẹp con ngoan cũng không ngừng suy nghĩ đến người phụ nữ khác. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh đàn ông tuổi Tuất là người đa tình, họ không bao giờ dừng tham vọng, dừng mơ tưởng. Dù cuộc sống giàu sang phú quý hay có được người tri kỉ bên cạnh mình thì con giáp này vẫn muốn có được nhiều hơn nữa. Họ luôn cho bản thân mình là giởi nhất là có quyền được yêu nhiều người.

Vì suy nghĩ đó nên họ mặc sức vui vẻ bên ngoài dù đã có vợ con đề huề. Đó là lý do tuổi Tuất không bao giờ ổn định ở một người vợ, thường đứng núi này trông núi nọ nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có ai bên cạnh.

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, rắn là loài động vật linh hoạt mềm dẻo nhất. Chúng biết bơi và cũng có thể thoải mái sống trên cạn, nói thế để thấy được khả năng thích ứng với môi trường của tuổi Tỵ.

Đàn ông tuổi này biết làm chủ hoàn cảnh, rất chủ động trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm. Vì chủ động đã quen, tuổi Tỵ ghét những thứ nhạt nhòa, ổn định và đơn giản, tuổi Tỵ thích được phiêu lưu trong những chuyện tình lãng mạn vui vẻ khác nhau hơn kìa. Cuộc sống nhiều k.í.c.h t.h.í.c.h mới khiến cho tuổi Tỵ vui vẻ hứng khởi được. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến con đường ngoại tình của họ!

Đàn ông thuộc 4 con giáp này thường hay chán CƠM thèm PHỞ, ngoại tình như 'cơm bữa', có vợ đẹp con ngoan cũng không ngừng suy nghĩ đến người phụ nữ khác. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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