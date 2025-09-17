Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp được Quý Nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc kéo đến

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 âm lịch), Tam Hợp cho thấy lúc này là thời điểm lý tưởng để tuổi Thân bày tỏ tình cảm hoặc cầu hôn, khi năng lượng đang cân bằng theo hướng có lợi cho bạn. Những món quà tuyệt vời nhất dành cho người thân yêu cũng là cách để thể hiện sự quan tâm tới họ không cần phải có dịp đặc biệt nào cả.

Thiên Tài nâng đỡ để tài vận của người tuổi Thân có dấu hiệu tăng tốc mạnh mẽ. Người buôn bán nhỏ thì khách tìm tới nườm nượp, càng về cuối tháng càng đắt hàng. Ngũ hành tương sinh lúc này bạn nhận được nhiều thông tin tích cực. Bạn cũng sẽ nhận được kết quả đáng mong đợi liên quan tới các vấn đề về giấy tờ, pháp lý hoặc thủ tục hành chính.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 âm lịch), có Tam Hội cục đem lại may mắn cho công việc của Ngọ, vạn sự như ý, đặc biệt là những người muốn khai trương hoặc làm giấy tờ. Tình hình này càng làm cho bạn có thêm động lực để phấn đấu trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần chiếu mệnh đem tới cát khí cho tiền bạc của Ngọ, túi tiền rủng rỉnh lộc lá hơn cả mong đợi. Bạn trẻ tuổi này khá chăm chỉ, không ngại khổ, cứ kiếm được tiền là không ngại khó. Bên cạnh đó bạn cũng dễ được người khác mời đi ăn để hợp tác làm ăn hoặc bàn chuyện quan trọng.

Con giáp tuổi Sửu

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 âm lịch), Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu luôn tích cực và chủ động trong các công việc. Thậm chí bạn sẵn sàng làm ngoài giờ hoặc nhận thêm các công việc khó. Bạn muốn rèn luyện bản thân để không ngừng tiến bộ. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự thán phục của nhân viên cấp dưới bởi bạn có cách hành xử lý trí và công bằng trong mọi tình huống.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa có nhiều biến động. Bạn quá ngại ngùng nên mỗi lần tiếp cận người ấy, bạn lại chẳng thể nói năng gì. Quan hệ giữa đôi bên vẫn còn xa lạ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!