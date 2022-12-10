Từ đây đến cuối năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, trúng số độc đắc, giàu càng thêm giàu, may mắn bồi tụ, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 12:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ đây đến cuối năm 2022 nhé!

Từ đây đến cuối năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, trúng số độc đắc, giàu càng thêm giàu, may mắn bồi tụ, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi trời sinh nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ mang tính cách cương nghị, sống chân thành nên được nhiều người tin tưởng.

Vào thời điểm cuối năm, con giáp tuổi Hợi có nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, con giáp tuổi Hợi kiếm được nhiều tiền hơn.

Không những thế, người tuổi này còn gặp được quý nhân, được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận. Con giáp này có thể ký được những hợp đồng lớn. Thu nhập tăng cao khiến tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích tự do và thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ.

Cuối năm nay, con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Ngoài ra, đối với những con giáp tuổi Ngọ sinh năm 1990, tài lộc của họ cuối năm nay sẽ vượt xa những gì họ mong đợi.

Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Đồng thời, sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ vào thời điểm này không được tốt lắm. Họ cần đề phòng bệnh cũ tái phát và nên từ bỏ một số thói quen xấu để giữ gìn sức khỏe về lâu về dài.

Tuổi Dậu

 

Người tuổi Dậu tính tình hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Trong công việc, họ kiên trì, tận tâm, thấy khó khăn cũng không nản. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Dậu không nhiều, mưu sự khó thành.

Tuy vậy, con giáp này vẫn cần giữ vững tinh thần và tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước. Càng về cuối năm, tài vận của họ mới tăng lên. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ có cơ may lội ngược dòng, mọi dự định đều trở thành hiện thực.

Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh thì sẽ đạt được những bước tiến thuận lợi, doanh số tăng nhiều. Con giáp tuổi này vốn nhiều tham vọng nên sẽ đặt nhiều mục tiêu trong thời gian tới. May mắn thay, những dự định của họ đều có thể trở thành hiện thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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