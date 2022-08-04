Từ 8 giờ sáng (5/8/2022) trở đi, top con giáp đối mặt họa phá tài, xui xẻo muốn chạy cũng không thể thoát

Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài. Bản mệnh nên tìm hiểu rõ tình hình trước khi tiến hành kinh doanh hay đầu tư. Càng những hạng mục tiềm ẩn rủi ro lại càng phải cẩn thận, đừng tham cái lợi trước mắt. Tiền kiếm được cực khổ vô cùng, đừng dễ dàng đánh mất vì sự chủ quan của bản thân. Trở ngại xảy ra vào giữa ngày, từ khoảng thời gian 9 giờ đến 12 giờ trưa, khiến bạn cảm thấy bối rối và muốn buông xuôi. Đây chính là lúc bạn phải thực sự bình tĩnh, cố gắng và quyết tâm, có như vậy thì đến cuối ngày, mọi việc mới lại trở về bình yên.

Xin chia buồn với người tuổi Mão vì bạn là con giáp xui xẻo trong thời điểm mới sáng sớm này. Bạn cần thay đổi thói quen luôn hoài nghi về chính mình, bởi thiếu niềm tin vào bản thân, bạn sẽ khó có thể tự đưa ra quyết định mà phải trông chờ vào ý kiến của người khác. Chính sự thiếu tự tin về những sai lầm lúc trước mắc phải mà ảnh hưởng đến cả vận mệnh ngày hôm nay đều 'tụt dốc' không phanh.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có vẻ khá trầm lắng. Bạn không cố ý bỏ mặc cảm xúc của nửa kia nhưng bạn lại đang quá tập trung vào những quan điểm của bản thân mình.

Trong ngày không có may mắn song hành, bản mệnh cũng nên thận trọng từng lời ăn tiếng nói để không vướng phải họa thị phi. Để tránh khỏi những xung đột không đáng có, tốt hơn hết, bạn học cách kiềm chế bản thân, không cần phải hơn thua với bất cứ ai, việc mình mình làm, chuyện thiên hạ để thiên hạ tự lo.

Rất có thể, khoảng độ giữa trưa, hung tinh cũng đem tới những tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, thậm chí tinh thần của bạn cũng không được tốt vì stress thường xuyên do công việc căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ 8 giờ sáng trở đi, trong ngày hôm nay, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho con giáp này không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn khi không đủ tập trung, hiệu suất công việc cũng bị giảm sút.

Trước khi trách móc người khác, bản mệnh cũng cần phải xét lại chính bản thân mình, xem rằng mình cần phải sửa đổi những tính xấu nào, chứ đừng vội đổ lỗi cho người khác. Quá trình tự kiểm điểm sẽ giúp bạn tiến bộ hơn.

Đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện lại và đợi khi cả hai đã bình tĩnh hơn thì mới tiếp tục, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm căng thẳng hơn mà thôi. Bản mệnh sẽ phải đối mặt với những rắc rối chẳng thể ngờ. Các vấn đề liên quan đến tài chính có thể khiến hai bạn cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tạo ra một khoản thu nhập chung hoặc cùng nhau đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày hôm nay, tuổi Hợi cần cẩn thận trong công việc. Từ 11 giờ trở đi, con giáp này dễ rơi vào tình trạng không hiểu ý cấp trên nên làm việc gì cũng không đạt kết quả như mong muốn. Liên tục làm sai công việc từ sáng sớm, khiến cấp trên liên tục thất vọng. Nếu không tập trung, tuổi Hợi còn dễ tạo ra những sai lầm khó sữa chữa, sự hữu dụng của bạn đối với cấp trên cũng dần mất đi tài lộc cũng 'không cánh mà bay'.

Tình hình tài chính của tuổi Hợi trong ngày không có khởi sắc mà chỉ dừng ở mức trung bình, đôi khi phải chi cho những sự cố bất ngờ, khiến cả ngày này của con giáp như mất trắng. Con giáp này làm gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận, tránh vội vàng để tiền mất tật mang.

Thời điểm này, bạn chịu nhiều áp lực từ công việc, áp lực tài chính và bản thân, nên bạn dễ nổi nóng, tâm tính thay đổi thất thường, ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ với người ấy, khiến cho đôi bên không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương. Có những lời nói vô tình nhưng lại gây ra sự tổn thương khó hàn gắn, do đó bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình để không gây ra sự việc đáng tiếc.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng không có nhiều dấu hiệu lạc quan. Người độc thân khó tìm được đối tượng như ý. Trong khi đó, người đã lập gia đình dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia bởi tính nóng nảy, vô cớ trút giận của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

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