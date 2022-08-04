Từ 8 giờ sáng (5/8/2022) trở đi, top con giáp đối mặt họa phá tài, xui xẻo muốn chạy cũng không thể thoát

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 11:01

Từ 8 giờ sáng (5/8/2022) trở đi, top 3 con giáp này đã bị 'sao chổi' đè nặng, vận đen đeo đuổi, có 'cắt chân lên cổ' chạy đằng trời cũng không thoát.

Tuổi Mão

Xin chia buồn với người tuổi Mão vì bạn là con giáp xui xẻo trong thời điểm mới sáng sớm này. Bạn cần thay đổi thói quen luôn hoài nghi về chính mình, bởi thiếu niềm tin vào bản thân, bạn sẽ khó có thể tự đưa ra quyết định mà phải trông chờ vào ý kiến của người khác. Chính sự thiếu tự tin về những sai lầm lúc trước mắc phải mà ảnh hưởng đến cả vận mệnh ngày hôm nay đều 'tụt dốc' không phanh.

Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài. Bản mệnh nên tìm hiểu rõ tình hình trước khi tiến hành kinh doanh hay đầu tư. Càng những hạng mục tiềm ẩn rủi ro lại càng phải cẩn thận, đừng tham cái lợi trước mắt. Tiền kiếm được cực khổ vô cùng, đừng dễ dàng đánh mất vì sự chủ quan của bản thân. Trở ngại xảy ra vào giữa ngày, từ khoảng thời gian 9 giờ đến 12 giờ trưa, khiến bạn cảm thấy bối rối và muốn buông xuôi. Đây chính là lúc bạn phải thực sự bình tĩnh, cố gắng và quyết tâm, có như vậy thì đến cuối ngày, mọi việc mới lại trở về bình yên.

Trong ngày không có may mắn song hành, bản mệnh cũng nên thận trọng từng lời ăn tiếng nói để không vướng phải họa thị phi. Để tránh khỏi những xung đột không đáng có, tốt hơn hết, bạn học cách kiềm chế bản thân, không cần phải hơn thua với bất cứ ai, việc mình mình làm, chuyện thiên hạ để thiên hạ tự lo.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có vẻ khá trầm lắng. Bạn không cố ý bỏ mặc cảm xúc của nửa kia nhưng bạn lại đang quá tập trung vào những quan điểm của bản thân mình.

Rất có thể, khoảng độ giữa trưa, hung tinh cũng đem tới những tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, thậm chí tinh thần của bạn cũng không được tốt vì stress thường xuyên do công việc căng thẳng.

Từ 8 giờ sáng (5/8/2022) trở đi, top con giáp đối mặt họa phá tài, xui xẻo muốn chạy cũng không thể thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ 8 giờ sáng trở đi, trong ngày hôm nay, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho con giáp này không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn khi không đủ tập trung, hiệu suất công việc cũng bị giảm sút.

Trước khi trách móc người khác, bản mệnh cũng cần phải xét lại chính bản thân mình, xem rằng mình cần phải sửa đổi những tính xấu nào, chứ đừng vội đổ lỗi cho người khác. Quá trình tự kiểm điểm sẽ giúp bạn tiến bộ hơn.

Đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện lại và đợi khi cả hai đã bình tĩnh hơn thì mới tiếp tục, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm căng thẳng hơn mà thôi. Bản mệnh sẽ phải đối mặt với những rắc rối chẳng thể ngờ. Các vấn đề liên quan đến tài chính có thể khiến hai bạn cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tạo ra một khoản thu nhập chung hoặc cùng nhau đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.

Từ 8 giờ sáng (5/8/2022) trở đi, top con giáp đối mặt họa phá tài, xui xẻo muốn chạy cũng không thể thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày hôm nay, tuổi Hợi cần cẩn thận trong công việc. Từ 11 giờ trở đi, con giáp này dễ rơi vào tình trạng không hiểu ý cấp trên nên làm việc gì cũng không đạt kết quả như mong muốn. Liên tục làm sai công việc từ sáng sớm, khiến cấp trên liên tục thất vọng. Nếu không tập trung, tuổi Hợi còn dễ tạo ra những sai lầm khó sữa chữa, sự hữu dụng của bạn đối với cấp trên cũng dần mất đi tài lộc cũng 'không cánh mà bay'. 

Tình hình tài chính của tuổi Hợi trong ngày không có khởi sắc mà chỉ dừng ở mức trung bình, đôi khi phải chi cho những sự cố bất ngờ, khiến cả ngày này của con giáp như mất trắng. Con giáp này làm gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận, tránh vội vàng để tiền mất tật mang.

Thời điểm này, bạn chịu nhiều áp lực từ công việc, áp lực tài chính và bản thân, nên bạn dễ nổi nóng, tâm tính thay đổi thất thường, ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ với người ấy, khiến cho đôi bên không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương. Có những lời nói vô tình nhưng lại gây ra sự tổn thương khó hàn gắn, do đó bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình để không gây ra sự việc đáng tiếc.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng không có nhiều dấu hiệu lạc quan. Người độc thân khó tìm được đối tượng như ý. Trong khi đó, người đã lập gia đình dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia bởi tính nóng nảy, vô cớ trút giận của bạn.

Từ 8 giờ sáng (5/8/2022) trở đi, top con giáp đối mặt họa phá tài, xui xẻo muốn chạy cũng không thể thoát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 12 giờ (4/8/2022), 3 con giáp này được Cupid 'bắn' tình duyên, tình yêu có nhiều tín hiệu tích cực

Đúng 12 giờ (4/8/2022), 3 con giáp này được Cupid 'bắn' tình duyên, tình yêu có nhiều tín hiệu tích cực

Trong ngày Thất Tịch, đúng vào 12 giờ, 3 con giáp cát tinh hội tụ, làm gì cũng may mắn, tín hiệu mạnh mẽ trên phương diện tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp xui xẻo con giáp Xem tử vi trong ngày 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 49 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng