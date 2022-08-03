3 con giáp bị hung vận cản trở trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8) , đầu tháng cô hồn vướng đủ xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 13:41

Những con giáp xui xẻo trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8) , làm gì cũng phải thận trọng bởi hung vận của những con giáp này đang rất lớn. Đặc biệt, vào những đầu tháng Cô hồn, mọi việc có thể sẽ trở nên khó khăn, vất vả hơn rất nhiều.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là 1 trong 3 con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn, nhất là những ai sinh vào tháng 10 âm lịch càng là đối tượng cần cẩn trọng trong khoảng thời gian này. Nên chú ý nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ, giữ gìn sức khỏe.

Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đó là dấu hiệu của bệnh tật sắp đến. Nên hạn chế thức đêm, ôm đồm công việc dẫn đến căng thẳng, quá tải vì áp lực. Dễ xảy ra khúc mắc, bất hòa với người khác. Lời khuyên dành cho bạn là 'một điều nhịn bằng chín điều lành', hãy tự nhắc nhở bản thân cần giữ được bình tĩnh nhất định.

Dù là giao tiếp với bất kì ai, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay với người xa lạ, Dần cũng đều nên nhã nhặn ôn hòa, thái độ chỉn chu, lựa chọn cách thức phù hợp để tránh cãi vã. Đừng để cái tôi nổi lên và chi phối suy nghĩ của bạn, gây ra những rủi ro không đáng có.

3 con giáp bị hung vận cản trở trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8) , đầu tháng cô hồn vướng đủ xui xẻo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Thiên Quan giáng họa trong 10 ngày tiếp theo (4/8 - 13/8), để tránh vướng phải những vụ tranh chấp, thị phi, người tuổi Thân cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Bạn không nên để những việc này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình hoặc các mối quan hệ xã giao.

Nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên có cách cư xử quá gay gắt, bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã nhận được lợi ích. Tốt nhất hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi.

Trong 10 ngày tới này, bản mệnh cần đặc biệt quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, người còn trẻ cũng không nên làm việc quá sức, bỏ qua cảnh báo của cơ thể.

3 con giáp bị hung vận cản trở trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8) , đầu tháng cô hồn vướng đủ xui xẻo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi trong 10 ngày tới không được vượng cho lắm, bản mệnh cần xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình nhé. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, bạn cảm thấy tiền cứ có lại hết, không bao giờ biết đủ, hãy cân nhắc sử dụng tiền vào những khoản hợp lý hơn.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi không được suôn sẻ cho lắm, hiệu suất giảm đi đáng kể. Bản mệnh sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nên kế hoạch bị gián đoạn, cũng không biết phải làm tiếp ra sao, nếu có thể hãy hỏi ý kiến đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm.

Chuyện tình cảm vô cùng ảm đạm, mặc dù bản thân dành sự chân thành, quan tâm cho đối phương nhiều nhưng vẫn nhận lại sự hờ hững phai nhạt. Chính điều đó tạo nên thương tổn vô tình khiến bản thân sống khép kín hơn.

3 con giáp bị hung vận cản trở trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8) , đầu tháng cô hồn vướng đủ xui xẻo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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