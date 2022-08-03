Đúng 13 giờ ngày 4/8/2022, những con giáp này liên tục gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến mỹ mãn nhờ gặp nhiều cơ hội tốt

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 08:20

Đúng 13 giờ ngày 4/8/2022, 3 con giáp này sẽ có tài chính vượng phát, đường tài lộc có nhiều tin vui. Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có cơ hội phát tài trong tương lai.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy đúng 13 giờ chiều ngày 4/8, Chính Quan sẽ đem lại nhiều cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Tý. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn ngơi nghỉ thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé!

Đây là thởi điểm bạn được ban tặng cho cơ hội để 'đổi vận', khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, nếu không bạn sẽ rơi vào tình trạng giậm chân tại chỗ. Hãy tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa trong tương lai nhé. 

Thổ khắc Thủy cho thấy những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra, có thể d bạn quá vui sướng với vận may về sự nghiệp và bạn tận hưởng niềm vui cùng với các đồng nghiệp mà bỏ quên nửa kia của ình. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, đừng dùng những lời lẽ nặng nề khiến đối phương phải chịu tổn thương. Hãy nhận lỗi và xin lỗi thật chân thành với nửa của mình nhé! 

Đúng 13 giờ ngày 4/8/2022, những con giáp này liên tục gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến mỹ mãn nhờ gặp nhiều cơ hội tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp báo hiệu đúng 13 giờ chiều ngày 4/8, con giáp  tuổi Tỵ sẽ có vận trình vô cùng khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ. Công việc suôn sẻ lại thêm quý nhân tương trợ nên đạt được nhiều thành công. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng, tạo nền tảng cho sự thăng tiến sau này. Con đường công danh của bạn sáng chói, cơ hội thăng tiến không ngừng đổ về. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội này để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình.

Đường tình duyên vượng phát trong thời điểm này, con giáp này cũng vì thế mà có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Nếu đã có nửa kia cho mình thì bạn nên quan tâm tới đối phương nhiều hơn, dành cho họ những cử chỉ quan tâm tuy nhỏ mà ngọt ngào. Khi bạn trao đi tình yêu thì sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mắt người ấy, ngược lại bạn cũng sẽ nhận được những ái ôm nồng ấm, cái nhìn âu yếm vì được che chở, yêu thương từ đối phương.

Đúng 13 giờ ngày 4/8/2022, những con giáp này liên tục gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến mỹ mãn nhờ gặp nhiều cơ hội tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tưởi Hợi

Vào đúng đầu giờ chiều, chính tài vượng phát giúp đường tài lộc của người tuổi Hợi có nhiều tin vui. Chẳng những người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng nhìn thấy cơ hội phát tài, kiếm tiền đầy tay cho mình. Dù bản mệnh phải vất vả đôi chút nhưng thành quả được hưởng thì chẳng tồi chút nào.

Con giáp này có thể sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, số tiền chẳng đủ để nâng bạn lên vị thế mới đâu nên đừng khoe mẽ làm gì.

Chuyện tình cảm thăng tiến, các cặp đôi thấu hiểu và cùng vun đắp cho mối quan hệ bền vừng, giản dị mà ấm áp. Ngoài ra, người độc thân cũng có cơ hội làm quen với người khác giới, tăng cơ hội tìm thấy nửa kia của mình. Nhân duyên hài hòa, đi đâu cũng được chào đón và quý mến. Tình yêu chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn chú ý một chút thôi là có thể gặp được một nửa của đời mình.

Đúng 13 giờ ngày 4/8/2022, những con giáp này liên tục gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến mỹ mãn nhờ gặp nhiều cơ hội tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Từ giờ cho đến hết tháng 8 (3/8 - 31/8) 3 con giáp may mắn phủ đầy người, liên tục gặp quý nhân nâng đỡ, công việc gặt hái nhiều thành tựu

Từ giờ cho đến hết tháng 8 (3/8 - 31/8) 3 con giáp may mắn phủ đầy người, liên tục gặp quý nhân nâng đỡ, công việc gặt hái nhiều thành tựu

Từ giờ cho đến hết tháng 8 (3/8 - 31/8) 3 con giáp này may mắn 'hết phần người khác', công việc hanh thông, được mọi người yêu mến giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi tâm linh

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng