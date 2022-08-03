Đúng 16 giờ chiều ngày mai (4/8/2022) , ngay Lễ Thất tịch có 3 con giáp bất ngờ được tình yêu gõ cửa, vận đào hoa nở rộ, nhanh chóng thoát ế sau khoảng thời gian 'thui thủi' một mình

Người tuổi Mão có tính cách điềm đạm, khiêm tốn và cư xử đúng mực. Điều này giúp người tuổi Mão luôn gây được ấn tượng tốt trong lòng người khác. Sự chân thành và thiện lương của tuổi Mão có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn.

Với người tuổi Mão đã có 'file đính kèm', bạn chỉ việc dành thời gian để tận hưởng tình yêu của hai người mà thôi.Tuy vậy, khi gặp được, tuổi Mão cũng không nên quá vồn vã, vội vàng, có như vậy sau này mới sung sướng, hạnh phúc.

Đúng 16 giờ (4/8), người tuổi Mão độc thân sẽ nhận thấy nhiều sự quan tâm hơn đến từ người khác phái, may mắn hơn thì có thể là một lời tỏ tình, thậm chí cầu hôn chưa biết chừng! Những người tuổi Mão có ý định tỏ tính thì làm ngay đi nhé, thời điểm này vô cùng thích hợp bởi nó đem lại cho bạn sự tự tin và quyết tâm muốn đến với nửa kia. Đừng ngần ngại bỏ lỡ thời điểm vàng này rồi 'ế' suốt cả nửa năm còn lại nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tình duyên khởi sắc rõ rệt vào ngày Thất Tịch, từ thời điểm khoảng 16 giờ trở đi, con giáp này có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ những người khác phái, cộng thêm các mối quan hệ hài hòa càng giúp vận đào hoa vượng, được nhiều người đem lòng thương mến.

Chuyện tình cảm cũng đón nhận tin vui tốt lành, các cặp đôi hòa hợp, cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn. Người độc thân cũng đừng vội lo lắng, con giáp Thìn sẽ bất ngờ gặp được đối tượng ưng ý trong thời điểm này sớm thôi, nhân duyên không dễ gì mà có được nên hãy biết trân trọng nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Con giáp may mắn trong ngày Thất Tịch gọi tên người tuổi Tị, nhất là thời điểm từ 16 giờ trở đi, con giáp này liên tục nhận nhiều tin vui. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi. Khoảng thời gian này, tuổi Tị dễ gặp được quý nhân khắp nơi, tài vận phát triển, vận đào hoa bạo phát. Chính vì thế, tuổi Tị sẽ không ít người theo đuổi, lễ Thất Tịch năm nay có thể thoát ế dễ dàng, tình duyên hồng cả lối.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

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