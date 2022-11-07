Từ 7h sáng đầu tuần 7/11/2022: Thần Tài hô tên, tài lộc bừng sáng, 3 con giáp kinh doanh nhuận phát, tài chính như ý, tiền tỷ ào ào vào túi

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh.

Từ 7h ngày 7/11 là khoảng thời điểm người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng đến hậu vận, họ vẫn có sự nghiệp thành công và cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng thuận lợi, may mắn. Người đi xa cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi từ 7h ngày 7/11 được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó họ không ngừng cầu tiến, phấn đấu, nhờ vậy mà dễ dàng công thành danh toại, xây dựng được cơ ngơi vững chắc khi còn trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 7h ngày 7/11, tuổi Ngọ đặc biệt được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ai từ nghèo thành giàu, ai đã từng giàu rồi thì sẽ kiếm được cơ hội đổi đời, cuộc sống trở nên giàu có và sung túc hơn. Tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may đang thay đổi từng ngày, giúp công việc, tài vận và mọi thứ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn.

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