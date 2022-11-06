Số Trời đã định, vào Rằm tháng 10 âm lịch: 3 con giáp phú quý thăng hoa, tiền chất chật nhà, giàu xuất sắc khiến nhiều người ghen tỵ

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí đó còn là mối đầu tư đang nằm im suốt thời gian qua.

Đừng vội thỏa mãn với những gì đang có, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị bước vào Rằm tháng 10 âm lịch tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Ngoài ra, con giáp phát tài này cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư dả, chỗ đứng của bạn cũng đang ngày một trở nên vững vàng hơn.

Con số may mắn: 10, 17

Tuổi Tuất

Xem tử vi vào Rằm tháng 10 âm lịch, vận số của người tuổi Tuất nhanh chóng chuyển biến tích cực nên bản mệnh làm gì cũng đạt được kết quả như mong muốn.

Dù là người làm ăn kinh dianh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập, nhờ vậy mà bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mình thích.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình. Chuyện tình cảm thời gian này phát triển rực rỡ, ngọt ngào khi người độc thân thu hút được không ít các mối lương duyên. Nhưng đừng thấy ai cũng lao đầu vào tán tỉnh mà lại gặp rắc rối đấy nhé!

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 1, 5

Tuổi Dần

Tử vi vào Rằm tháng 10 âm lịch có Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Dần đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Đây có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Hỏa khí vượng khiến tâm trạng bạn khá dễ nóng giận, nhất là khi đối mặt với những chất vấn hay nghi ngờ từ nửa kia. Bạn cố làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương, bạn cảm thấy tình yêu phai nhạt dần mà chẳng biết đến từ phía ai, nói chung tình cảm không còn nồng nàn như trước nữa.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h

Con số may mắn: 10, 18

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.