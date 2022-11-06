2 tuần cuối tháng 11 Dương lịch: Thần Tài xướng tên, 3 con giáp nhận lộc linh đình, giàu sang hết nấc, kim tiền chói lọi, sung sướng an nhàn

Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Vào 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch , họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm nay tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào vài tháng tới.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h

Con số may mắn: 1, 8

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Vào 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Bạn có biết mình còn là con giáp may mắn tháng 11/2022?

Giờ tốt trong ngày: 9h - 10h

Con số may mắn: 10, 5

Tuổi Mùi

Bản mệnh tuổi Mùi dự báo gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng đạt được kết quả mĩ mãn. Bạn tự nhận ra được điểm mạnh để tìm cách phát huy nhanh chóng, tuyệt đối không bỏ qua bất kì cơ hội thăng tiến nào.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng dừng lại ở đó, niềm vui tài lộc cũng nhanh chóng đỏ về túi tuổi Mùi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi khi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào, lớn lao. Đặc biệt những người làm kinh doanh thu về lợi nhuận lớn sau chuỗi ngày ế ẩm thì dịp này bạn hoàn toàn lật ngược được tình thế.

Chuyện tình cảm diễn ra êm đẹp, vận đào hoa nở rộ nên trong hai ngày cuối tuần, bản mệnh có ý định tỏ tình với ai thì nhanh chóng ngỏ lời, tỷ lệ thành công rất cao.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn: 7, 20

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.