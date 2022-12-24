Từ 7h ngày 24/12: Thần Tài mở kho vàng, Quý nhân nâng đỡ hết sức, 3 con giáp có lộc giàu sang, làm ăn phất vù vù, sa chân hố vàng, chạm tay cúp bạc

Thìn là một trong những con giáp giàu có nhất nhưng lại rất hay trốn tránh nếu có ai đó hỏi về tài sản của mình. Con giáp này khá kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc của mình. Thìn chỉ âm thầm làm việc, dùng tiền của mình để giúp đỡ người khó khăn nên phúc phần ngày càng lớn, về già chỉ cần ngồi một chỗ cũng được hưởng thụ.

Có cuộc sống sang giàu, phúc phần đầy mình nhưng Thìn luôn khiêm tốn, chẳng bao giờ tự cao hay phô trương về mình, về những gì mình đang sở hữu. Càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, sung sướng đến mức không ai bì kịp.

Không phải Thìn cố giấu đi sự thành công của mình, mà bởi vì giàu lên từ hai bàn tay trắng nên Thìn rất trân trọng những gì mình đang có. Thìn luôn ra sức phấn đấu mỗi ngày, luôn phấn đấu để mình càng thành công hơn.

Tuổi Mão

Chính Ấn chiếu mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến thì Mão chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do bạn còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Chuyện tiền bạc thì có tín hiệu tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Bản mệnh mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Dần cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ.

Dần sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà, mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Vận mệnh của người tuổi Dần cũng rất vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Người đang gặp khó khăn sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Người còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.