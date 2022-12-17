Từ 6h ngày 17/12: Ngọc Hoàng mở kho vàng, Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp hút lộc dồn dận, giàu sang đạt đỉnh, may mắn bủa vây

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Tuất

Tháng 12 này là tháng của tuổi Tuất nhưng không phải ai cũng gặp được nhiều may mắn. Có người không ngừng nỗ lực nhưng vẫn gặp phải những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.

Bước sang 6h ngày 17/12, mọi thứ sẽ thay đổi. Tử vi học có nói, những gì đã bỏ ra trong năm nay, tuổi Tuất sẽ nhận lại được mọi thứ vào năm sau.

Tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc, nhờ vậy tài vận cũng tăng theo bất ngờ. Mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi sẽ giúp cuộc sống tinh thần của tuổi Tuất tốt hơn, giúp họ có khả năng sáng tạo và gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm sau.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cuối cùng cũng được như ý nguyện khi cấp trên ngỏ lời muốn thăng chức cho bạn. Là người chăm chỉ, chịu khó, mang lại nhiều lợi ích cho công ty còn nổi trội hơn tất cả những đồng nghiệp khác, không có lý do gì tuổi Ngọ không được trọng dụng. Đã vậy thời gian này bạn còn có ý định chuyển việc nên cấp trên nhất định sẽ không bao giờ để tuột mất một người tài.

Tính tình ngọ hào sảng, ngoại giao tốt lại có nhiều tài lẻ, cực kì hợp với công việc lãnh đạo. Người lãnh đạo không những phải có chuyên môn còn có đức và có cả bản lĩnh, tố chất ngoại giao. Từ 6h ngày 17/12 đây sẽ là những ngày cực kì hanh thông của bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.