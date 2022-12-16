Từ 6h ngày 16/12: THẦN TÀI trợ mệnh, 3 tuổi giàu nhanh vù vù, phất lên vùn vùn, vốn 1 lời 10, tiền rót túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 04:20

Tử vi cho biết từ 6h ngày 16/12 này, 3 con giáp sau liên tiếp gặp may mắn, làm gì cũng thuận lợi và dễ kiếm ra tiền.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Từ 6h ngày 16/12, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Từ 6h ngày 16/12: THẦN TÀI trợ mệnh, 3 tuổi giàu nhanh vù vù, phất lên vùn vùn, vốn 1 lời 10, tiền rót túi đầy ụ - Ảnh 1

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Tỵ

Tiếp đến không thể không kể đến tuổi Tỵ. Thời gian trước đó khi gặp cục diện Tỵ - Ngọ tương xung, bản mệnh đụng đâu hỏng đó, làm được đồng nào xào gấp 10 lần vậy mà không những không có được của ăn của để, lại vô tình mang nợ vào người. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ 6h ngày 16/12, mọi vận xui trước đó được xóa mờ thay chân cho sự may mắn lên ngôi. Với những người theo nghiệp kinh doanh, càng làm chủ làm trưởng lại càng được lòng nhân viên nhờ Chính Quan nâng đỡ.

Từ 6h ngày 16/12: THẦN TÀI trợ mệnh, 3 tuổi giàu nhanh vù vù, phất lên vùn vùn, vốn 1 lời 10, tiền rót túi đầy ụ - Ảnh 2

Trên dưới một lòng mà doanh số thời điểm này vụt xa cho với dự tính ban đầu, tuy chỉ là bước khởi đầu nhưng đã phần nào an ủi được sự mất mát trước đó. Với khoản thu này bản mệnh chi trả được kế hoạch đầu tư sắp tới. 

Với những người làm công ăn lương, nhờ được cấp trên nâng đỡ mà gặt hái được khoản tiền nóng hậu hĩnh. Về cuối năm có vẻ như công việc của bạn ngày càng đi vào khuôn khổ, giống như có ai đó vạch sẵn đường cho bạn đi vậy. 

Tuổi Sửu

Vận trình từ 6h ngày 16/12 của người tuổi Sửu khá hanh thông, ví như ánh Mặt Trời sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, vạn sự đổi thay theo chiều hướng tích cực. Công việc có bước tiến triển lớn, một khi đã dốc toàn tâm lực ắt sẽ “bội thu”.

Lúc này, tuồi Sửu có thể mạnh dạn tiến hành những dự định đã ấp ủ từ bấy lâu, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả mỹ mãn, bạn cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế.

Từ 6h ngày 16/12: THẦN TÀI trợ mệnh, 3 tuổi giàu nhanh vù vù, phất lên vùn vùn, vốn 1 lời 10, tiền rót túi đầy ụ - Ảnh 3

Tuy nhiên bản mệnh cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Tài lộc khởi sắc mạnh, đầu tư thu lãi lớn, Thứ Tài dồi dào, cuối tháng đón không ít tin vui tiền bạc. Tuy nhiên, trong tháng có điềm báo phá tài, có tiền nên quản lý chặt kẻo tiền vào túi rồi lại ra ngay tức thì.

Phương diện sức khỏe tốt, chú ý đề phòng bị thương ở chân, tay là được. Tình cảm ổn định, không được giấu giếm hay lừa gạt đối phương kẻo sóng gió sẽ xảy ra.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Chỉ cần chờ đợi hết đêm nay, 3 con giáp sau có lộc làm giàu, thời cơ đến mang nhiều cơ hội cho cuộc đời thêm phần khởi sắc.

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