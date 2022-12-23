Từ 5h ngày 23/12: Tài Thần đợi cửa, 3 con giáp bước 1 bước khởi sắc lộc vàng, bước 2 bước giàu sang tìm đến, của cải thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 04:25

Tử vi cho biết từ 5h sáng ngày 23/12, những con giáp này đón lộc may mắn vô cùng, làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có năng lực và chú tâm vào phát triển sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính rất tốt, nhân hậu, có sức chịu đựng bền bỉ.

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Từ 5h ngày 23/12: Tài Thần đợi cửa, 3 con giáp bước 1 bước khởi sắc lộc vàng, bước 2 bước giàu sang tìm đến, của cải thăng hoa - Ảnh 1

Đầu tuần, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ từ 5h sáng ngày 23/12. Người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Tuổi Tý

Từ 5h sáng ngày 23/12 rất may mắn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp. Đầu tuần, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân.

Từ 5h ngày 23/12: Tài Thần đợi cửa, 3 con giáp bước 1 bước khởi sắc lộc vàng, bước 2 bước giàu sang tìm đến, của cải thăng hoa - Ảnh 2

Phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc quá rõ ràng. Bạn và nửa kia của mình vẫn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Đôi bên đều nên trưởng thành hơn, đừng so đo tính toán vì những chuyện quá nhỏ nhặt, khiến bầu không khí trong gia đình căng thẳng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp bẩm sinh có số mệnh may mắn, cộng với tính ham học hỏi, sống biết trước biết sau nên dù làm bất cứ điều gì cũng đều xuất sắc, hay đi đến đâu mọi người yêu mến. Cho nên không thể không công nhận con giáp này mang số mệnh đại cát.

Tử vi  từ 5h sáng ngày 23/12 cho biết những người tuổi Hợi có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Từ 5h ngày 23/12: Tài Thần đợi cửa, 3 con giáp bước 1 bước khởi sắc lộc vàng, bước 2 bước giàu sang tìm đến, của cải thăng hoa - Ảnh 3

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn có thể đổi đời. Đối với những người chưa thể tạo dựng sự nghiệp ổn định thì sắp tới đây sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong công việc, kéo theo tài vận dồi dào thời gian sắp tới.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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