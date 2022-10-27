Tài vận hanh thông, khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới nên dễ có thưởng hoặc tăng lương. Nếu có gặp rắc rối tiền bạc thì bạn làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa nên không phải lo lắng quá.

Bạn là con giáp sống có kế hoạch, cộng thêm việc được Thiên Ấn nâng đỡ nên khá khởi sắc trong con đường sự nghiệp. Bạn hiếm khi bị ăn hiếp vì tính cách cương nghị, cứng rắn hơn người. Người làm lãnh đạo thì được cấp dưới yêu quý vì bạn là người làm ăn công bằng, sòng phẳng, không lươn lẹo.

Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Ngọ biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Thời điểm đó cũng là lúc Ngọ rất dễ trúng số nhận tiền tỷ, cơ may đổi đời trong nháy mắt đang chờ đợi bạn.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 12 con giáp, từ 5/10 đến 10/10 Âm lịch do được Thiên Ấn hỗ trợ mang tới cho tuổi Tỵ sự tự tin, vững bước để theo đuổi mục tiêu đề ra trước đó, mọi kế hoạch đều được diễn ra trôi chảy theo đúng tuần tự bạn sắp đặt.

Dù làm gì đi nữa người tuổi Tỵ cũng thu về được kết quả đáng mừng, giữ được phong độ trong tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Với những gì bạn đạt được cùng với thời gian lao động miệt mài trước đó bạn nhận được không ít lời khen đến từ đồng nghiệp và sự tin tưởng đến từ phía cấp trên. Đây chính là thời cơ để bạn chuyển mình, thoát li ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay. Nhất định bạn sẽ còn làm được nhiều điều lớn hơn vậy.

Đây cũng chính là thời điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn, với khoản thu lớn vậy bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu cá nhân, hoặc tiếp tục đầu tư những lĩnh vực khác nhau.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi, người tuổi Thìn có quãng thời gian từ 5/10 đến 10/10 Âm lịch bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên Thìn làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể.

Nếu như trước đó bạn gặp nhiều khó khăn thì từ 5/10 đến 10/10 Âm lịch tuổi Thìn sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Từ 5/10 đến 10/10 Âm lịch, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.