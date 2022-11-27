Từ 28/11 đến 30/11 may mắn ngập tràn: 3 tuổi làm ăn đại phát, vét sạch tiền túi THẦN TÀI, lộc phủ toàn gia, vận trình đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 03:20

Tử vi vui mừng báo từ 28/11 đến 30/11 làm gì cũng may mắn, 3 con giáp này đạt đến đỉnh cao của sự sang giàu.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, mọi chi tiêu vượt quá sức chi trả mà bản mệnh lâm vào trạng thái suy sụp, nợ nần khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do Hung tinh chiếu mệnh khiến bạn va vấp vào những chuyện không đâu vào đâu, thở thôi cũng mất tiền, tệ hơn là mất tiền oan hay bị mất tiền do sự bất cẩn nào đó.

Từ 28/11 đến 30/11 may mắn ngập tràn: 3 tuổi làm ăn đại phát, vét sạch tiền túi THẦN TÀI, lộc phủ toàn gia, vận trình đỏ rực - Ảnh 1

Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc thăng trầm đến tuyệt vọng nhưng may sao con giáp này vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo để hiên ngang bước qua.

Cụ thể vào những ngày từ 28/11 đến 30/11, tuổi Sửu sẽ biến nguy thành nan, tiền về tay như thác đổ, mọi rắc rối được gỡ bỏ nhờ có sự giúp lực của quý nhân.

Tuổi Tỵ

Từ 28/11 đến 30/11 chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Từ 28/11 đến 30/11 may mắn ngập tràn: 3 tuổi làm ăn đại phát, vét sạch tiền túi THẦN TÀI, lộc phủ toàn gia, vận trình đỏ rực - Ảnh 2

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, bạn cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Dần 

Tử vi từ 28/11 đến 30/11 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khá tốt, thích hợp làm một số công việc phụ để tăng thêm thu nhập.

Tình duyên khởi sắc. Dù ngày thường bạn rất rụt rè, nhưng vào những thời điểm quan trọng, bạn vẫn có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình và dễ dàng chiếm được trái tim của đối phương.

Từ 28/11 đến 30/11 may mắn ngập tràn: 3 tuổi làm ăn đại phát, vét sạch tiền túi THẦN TÀI, lộc phủ toàn gia, vận trình đỏ rực - Ảnh 3

Bạn rất kiên nhẫn trong công việc, làm việc cũng rất chu đáo, năng lực của bạn cho phép bạn xử lý công việc một cách dễ dàng.

Tài vận từ 28/11 đến 30/11 không tồi, vào thời khắc mấu chốt có thể rút tiền từ quỹ của chính mình, lúc cao điểm nhất có thể vứt bỏ, có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những may mắn kết tinh giúp 3 con giáp này vào cuối năm nay tài lộc đạt đỉnh, bước sang năm sau vô vàn cơ hội làm giàu cực nhanh.

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