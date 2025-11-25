Từ 26/11 đến 15/12: 3 con giáp được CÁT TINH soi chiếu, may mắn hơn người, làm đâu thắng đó, thành công rực rỡ

Ngày Dậu Tự Hình báo hiệu một vận trình nhiều thử thách, chủ yếu đến từ những bế tắc trong nội tâm và suy nghĩ cá nhân của tuổi Dậu. Bạn sẽ cảm thấy tiềm năng chưa được phát huy hết, sự nghiệp trì trệ, dễ rơi vào bế tắc. Chi phí có xu hướng gia tăng, đòi hỏi phải lập kế hoạch tài chính cẩn thận.

Tự Hình khiến bạn có xu hướng tự cô lập, suy diễn tiêu cực về mối quan hệ. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những hiểu lầm không được giải tỏa. Người độc thân có thể tự tạo ra rào cản cho mình. Hãy mở lòng hơn, chia sẻ cảm xúc với người thân để nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn nổi bật với sự tự tin và khả năng lãnh đạo. Từ nay, phong thái vương giả này sẽ thu hút tài lộc đến gần. Về chính tài, hiệu quả công việc xuất sắc sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, mở ra các dự án và cơ hội quan trọng.

Qua việc dẫn dắt đội nhóm, bạn có thể tạo ra thành tích nổi bật và nhận thù lao hậu hĩnh. Về tài lộc bất ngờ, khả năng nhạy bén trong đầu tư sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội kiếm tiền tiềm năng. Tuy nhiên, hãy duy trì sự khiêm tốn và thận trọng; quá tự tin dễ dẫn đến rủi ro do đầu tư bừa bãi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!