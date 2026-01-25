Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong vận trình tình duyên. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến quãng đường sau này.

Phương diện tài lộc của bản mệnh trong tuần tương đối bất ổn. Đầu tuần là thời điểm tốt để kiếm tiền, con giáp này nếu có ý định ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh thì nên lựa chọn thời điểm này. Sau đó về cuối tuần, những cơ may tài lộc có thể suy giảm dần.

Điểm sáng nhất trong tuần này của tuổi Tuất là đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Con giáp này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới dần lên, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng.

Tuổi Hợi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chịu chi cho những chuyến đi chơi.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi đã vào nguồn, bạn thoải mái bàn giao cho cấp dưới.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn bao dung, dễ tha thứ lỗi lầm cho đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn chú tâm nhiều vào công việc cực kì lớn nên thu nhập từ đó cải thiện hơn.

Sức khoẻ: Biết trân trọng sức khỏe và quan tâm lo lắng cho người thân bên cạnh.

Tuổi Thìn

Tuần mới mang đến cho tuổi Thìn nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Năng lực cá nhân được ghi nhận rõ ràng hơn, nhất là với những người đang theo đuổi mục tiêu thăng tiến hoặc chuyển hướng công việc. Các cuộc trao đổi, đàm phán diễn ra tương đối suôn sẻ, giúp tuổi Thìn chiếm ưu thế trong tập thể.

Tài lộc trong tuần tuy không bùng nổ nhưng có chiều hướng tăng đều. Các khoản thu đến từ công việc chính là chủ yếu, mang tính ổn định và lâu dài. Đây là thời điểm phù hợp để tuổi Thìn rà soát lại kế hoạch tài chính, phân bổ lại nguồn lực thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý trong tuần là khả năng đưa ra quyết định dứt khoát. Tuổi Thìn ít bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài, nhờ đó tránh được những lựa chọn cảm tính. Nếu biết tận dụng tốt vận khí hiện tại, bản mệnh có thể tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

