Từ 22/9 đến 27/9, sao may mắn soi chiếu 3 con giáp này, hung ác hóa cát lành, vượt chông gai vươn lên 'nắm thiên hạ', thu tiền hốt vàng không kể hết

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 20:15

Từ 22/9 đến 27/9 là thời gian cực vượng của 3 con giáp may mắn sau khi bạn sẽ xóa tan được những xui rủi, hiểm trở để bước lên "bục vinh quang" của tiền tài, danh vọng.

Tuổi Mùi

Từ 22/9 đến 27/9, sao may mắn soi chiếu 3 con giáp này, hung ác hóa cát lành, vượt chông gai vươn lên 'nắm thiên hạ', thu tiền hốt vàng không kể hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi từ 22/9 đến 27/9 đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Vận trình tài lộc tốt đẹp. Việc đầu tư và quản lý tài chính được như ý, nhờ đạt được thành quả tốt đẹp trong công việc mà con giáp này có thể thu về khoản lợi nhuận khấm khá cho mình.

Chuyện tình cảm, người tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân. Người đã kết hôn nên chú ý giao tiếp nhiều hơn để tránh nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Tuổi Dậu

Từ 22/9 đến 27/9, sao may mắn soi chiếu 3 con giáp này, hung ác hóa cát lành, vượt chông gai vươn lên 'nắm thiên hạ', thu tiền hốt vàng không kể hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu tài lộc vượng phát, quý bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí nhé, có thể thời gian tới đây quý bạn sẽ cần một khoản vốn lớn đều đều tư, mở rộng kinh doanh.

Từ 22/9 đến 27/9 tuổi Dậu nếu có dự định xuất hành đi xa, làm các công việc quan trọng nên lựa chọn hướng xuất hành tốt: đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần và hướng Tây để đón Tài Thần nhé.

Tuổi Hợi

Từ 22/9 đến 27/9, sao may mắn soi chiếu 3 con giáp này, hung ác hóa cát lành, vượt chông gai vươn lên 'nắm thiên hạ', thu tiền hốt vàng không kể hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi trong tử vi từ 22/9 đến 27/9 có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, thăng tiến, không túng thiếu nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang, bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Lá số tài lộc đã khắc tên, từ 21/9 đến 27/9, 3 con giáp hứng "mưa" may mắn, cuộc sống thăng hoa, tiền về tứ phía, rương vàng đầy ụ

Lá số tài lộc đã khắc tên, từ 21/9 đến 27/9, 3 con giáp hứng "mưa" may mắn, cuộc sống thăng hoa, tiền về tứ phía, rương vàng đầy ụ

3 con giáp may mắn sau sẽ không thể ngừng vui mừng vì từ 21/9 đến 27/9 là thời khắc nhận may mắn bùng nổ, gặp được nhiều cơ hội bội thu tiền tài, của cải.

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