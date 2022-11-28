Từ 21h ngày 28/11/2022 THẦN TÀI gõ cửa: 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài lộc hang thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền vàng đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 19:35

Tử vi dự báo từ 21h ngày 28/11, những con giáp này có tài lộc đạt đỉnh, may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Có thể thời điểm đầu tuần là lúc người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, từ 21h ngày 28/11, thời cơ làm ăn sẽ đến với bạn tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trước đó.

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Từ 21h ngày 28/11/2022 THẦN TÀI gõ cửa: 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài lộc hang thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền vàng đỏ rực - Ảnh 1

Khi cơ hội mở ra trước mắt, con giáp phát tài tuần này hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đối với người làm công ăn lương, bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được tăng lương đấy, thậm chí là thăng chức, nhờ đó đưa cuộc sống lên một tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Từ 21h ngày 28/11/2022 THẦN TÀI gõ cửa: 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài lộc hang thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền vàng đỏ rực - Ảnh 2

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Từ 21h ngày 28/11, tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Từ 21h ngày 28/11/2022 THẦN TÀI gõ cửa: 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài lộc hang thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền vàng đỏ rực - Ảnh 3

 

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, từ 21h ngày 28/11 tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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