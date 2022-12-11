Từ 20h ngày 11/12: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần tài trải chiếu vàng, 3 tuổi rộng đường tiến thân, hân hoan đón lộc, vàng chất thành núi, tiền gánh trĩu vai

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 18:35

Tử vi cho biết từ 20h ngày 11/12 này, những con giáp sau đón nhận niềm vui liên tiếp, cơ hội trong sự nghiệp tăng tiến vô cùng, làm gì cũng gặp thuận lợi hơn hẳn.

Tuổi Ngọ

Từ 20h ngày 11/12 cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai.

Từ 20h ngày 11/12: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần tài trải chiếu vàng, 3 tuổi rộng đường tiến thân, hân hoan đón lộc, vàng chất thành núi, tiền gánh trĩu vai - Ảnh 1

Nhiều người cho rằng những điều kiện thuận lợi hiện nay là do bạn may mắn có được, tuy nhiên thực tế thì bạn đã phải nỗ lực rất nhiều, chẳng ai biết ngoại trừ bản thân bạn hiểu những gì mình đã trải qua. Không cần thiết phải phân trần với người khác, hãy cứ làm tốt việc của mình là được.

Công việc bận rộn cũng khiến cho con giáp này không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Hôm nay còn là ngày Hỏa khí vượng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là điều đáng quý, đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Từ 20h ngày 11/12: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần tài trải chiếu vàng, 3 tuổi rộng đường tiến thân, hân hoan đón lộc, vàng chất thành núi, tiền gánh trĩu vai - Ảnh 2

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, tài năng, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm. Con giáp này có lý tưởng sống và mục tiêu theo đuổi lớn lao. Trong cuộc sống thường ngày, con giáp này cũng khá lãng mạn, giàu tình cảm và dễ mềm lòng.

Từ 20h ngày 11/12: Ngọc Hoàng điểm tên, Thần tài trải chiếu vàng, 3 tuổi rộng đường tiến thân, hân hoan đón lộc, vàng chất thành núi, tiền gánh trĩu vai - Ảnh 3

Tử vi dự báo rằng từ 20h ngày 11/12, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông, tài lộc tăng cao. Bản mệnh sau khi gặp nhiều khó khăn đã đúc kết cho mình hàng loạt kinh nghiệm hữu ích. Ngoài ra, con giáp này cũng không ngừng nỗ lực vươn lên nên có thể đạt thành quả như mong đợi.

Tuổi Dần được cấp trên trọng dụng, trao thêm cơ hội để học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng mới.

Người làm ăn kinh doanh giữ được cái đầu lạnh trong chuyện đầu tư nên làm ăn sinh lời, tài chính vững chắc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Khoảng thời gian cuối tháng 12 tới đây, những con giáp này liên tiếp đón nhận may mắn trong làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp phất lên vù vù.

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