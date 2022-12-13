Từ 20/11 đến 25/11 âm lịch vận đỏ như son: 3 con giáp hứng trọn may mắn, ăn lộc nhà Trời, giàu sang nứt vách, làm 1 thu 10, mỏi tay đếm tiền, nhọc công đếm bạc

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh từ 20/11 đến 25/11 âm lịch vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, con giáp phát tài vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Tuổi Tý

Chuyện làm ăn của Tý từ 20/11 đến 25/11 âm lịch được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Thu nhập chính của Tý khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ hôm nay bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn khi từ 20/11 đến 25/11 âm lịch khi gặp được nhiều điều như ý kiên quan đến phương diện sự nghiệp. Bản mệnh vốn thông minh, tự tin nên được cấp trên nhìn thấy từ rất lâu, sự để ý này lại càng khiến cơ hội thăng tiến của bạn đến gần.

Hãy tin tưởng vào sức mạnh, năng lực của bản thân mà chợp lấy cơ hội, thành công trong tầm tay chỉ chờ bạn phát huy mà thôi. Tài chính cũng từ đó mà tăng tiến không ngừng nghỉ, đặc biệt bước vào thời điểm cuối tuần lại càng phát tài nở rộ.

Người làm công ăn lương không thiếu các khoản thưởng nóng kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư trước đó.

Hãy giữ cho mình trạng thái tinh thần thoải mái, đừng cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, lao lực đến nhanh. Cố gắng cân đối sự nghiệp và cuộc sống ổn thỏa.

Tình cảm êm ấm, rất có thể sẽ có một chuyến du lịch đến với đôi bạn trong tuần, với người độc thân nên có sự mở lòng mình, tránh để nỗi đau quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.