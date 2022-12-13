Tử vi ngày 13/12/2022: Thần Tài ban lộc lớn, 3 con ăn liên tục nhận tin vui, may mắn bủa vây, sự nghiệp hưng phát, tiền vàng tràn rương

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày 13/12 vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Vào ngày 13/12, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn.

Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ.

Ngày 13/12 này, con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Vào ngày 13/12, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.