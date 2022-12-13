3 con giáp này chuẩn bị mua túi đựng tiền, rương chất vàng, giữa tháng 12 may mắn bùng nổ, tài lộc ngất ngây

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu vào giữa tháng 12 cực kỳ thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt.

Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Hôm nay bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Vào giữa tháng 12, tình duyên của những người còn độc thân sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Vào giữa tháng 12, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.