Đúng ngày mai thứ Ba (13/12): Hung vận ám quẻ, tài vận "xuống sắc", 3 con giáp gặp xui đủ đường, làm ăn thua lỗ, dễ mất tiền bạc, tình duyên ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 23:45

Bước sang ngày mai thứ Ba 13/12, những con giáp sau phải hết sức cẩn thận, đặc biệt khi quyết định đầu tư hay dùng khoản tiền lớn.

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối.

Đúng ngày mai thứ Ba (13/12): Hung vận ám quẻ, tài vận 'xuống sắc', 3 con giáp gặp xui đủ đường, làm ăn thua lỗ, dễ mất tiền bạc, tình duyên ảm đạm - Ảnh 1

Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp được Thương Quan nhắc nhở trong ngày này đặc biệt chú ý đến việc quản lý tiền bạc cẩn thận, bởi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc làm việc không thuận lợi. 

Đúng ngày mai thứ Ba (13/12): Hung vận ám quẻ, tài vận 'xuống sắc', 3 con giáp gặp xui đủ đường, làm ăn thua lỗ, dễ mất tiền bạc, tình duyên ảm đạm - Ảnh 2

Nguyên nhân đầu tiên phải nhắc đến với con giáp này chính là thái độ làm việc chểnh mảng, bỏ quên đi những chi tiết nhỏ mà vô cùng quan trọng. Đi cùng với đó là sự tự tin thái quá, lúc nào cũng tự cho bản thân mình là nhất mà quên đi mất mình cần nỗ lực không ngừng nghỉ. 

Trong ngày mai thứ Ba 13/12 bạn sẽ vướng bận một vài việc quan trọng khiến tiền bạc từ đó không cánh mà bay, sẽ có ít nhất là một kế hoạch đổ bể khiến bạn bị cấp trên khiển trách, thậm chí phải đền bù một khoản tiền không hề nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc đường tài vận của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Tuổi Thìn

Với cục diện Thìn – Ngọ Tương Hình xung khắc mà tuổi Thìn đón nhận vào ngày mai thứ Ba 13/12 với những sóng gió đổ đầu. Công việc chồng chất nhưng có vẻ tồn đọng nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để từ trước mà đến bây giờ bạn phải trực tiếp bắt tay, xắn áo gỡ rối.

Tuy nhiên cần hết sức cẩn trọng khi giải quyết cho dù là vấn đề lớn hay nhỏ cũng nên tham khảo ý kiến của những bậc tiền bối đi trước, tránh rắc rối nhân đôi. Nếu bản mệnh cứ làm việc theo cách vội vàng thì chẳng mấy mà vướng phải sai lầm, thậm chí sai lầm đấy còn phải trả giá bằng rất nhiều tiền.

Đúng ngày mai thứ Ba (13/12): Hung vận ám quẻ, tài vận 'xuống sắc', 3 con giáp gặp xui đủ đường, làm ăn thua lỗ, dễ mất tiền bạc, tình duyên ảm đạm - Ảnh 3

Nếu bạn cảm thấy công việc quá bộn bề hãy lập cho mình một kế hoạch triển khai rõ ràng, đặt những việc cần thiết giải quyết hàng đầu, những việc chưa thực sự cần thiết để lại phía sau.

Đừng tự dồn mình vào thế bị động, áp lực và căng thẳng lúc này không thể khiến bạn tạo ra “kim cương” mà chỉ mang lại thêm những rủi ro, bất cập mà thôi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (12/12 - 18/12): 3 con giáp may mắn bùng nổ, làm 1 thu 10, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi tuần mới (12/12 - 18/12): 3 con giáp may mắn bùng nổ, làm 1 thu 10, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa

Bước sang tuần mới 12/12 đến 18/12, những con giáp này đón nhận nhiều niềm vui mới, của cải tăng nhanh nhờ làm ăn chăm chỉ vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 13/12/2022 tử vi ngày 13/12 của 12 con giáp tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tuần mới 3 con giáp gặp xui

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 46 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 46 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng