Đúng ngày mai thứ Ba (13/12): Hung vận ám quẻ, tài vận "xuống sắc", 3 con giáp gặp xui đủ đường, làm ăn thua lỗ, dễ mất tiền bạc, tình duyên ảm đạm

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối.

Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp được Thương Quan nhắc nhở trong ngày này đặc biệt chú ý đến việc quản lý tiền bạc cẩn thận, bởi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc làm việc không thuận lợi.

Nguyên nhân đầu tiên phải nhắc đến với con giáp này chính là thái độ làm việc chểnh mảng, bỏ quên đi những chi tiết nhỏ mà vô cùng quan trọng. Đi cùng với đó là sự tự tin thái quá, lúc nào cũng tự cho bản thân mình là nhất mà quên đi mất mình cần nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong ngày mai thứ Ba 13/12 bạn sẽ vướng bận một vài việc quan trọng khiến tiền bạc từ đó không cánh mà bay, sẽ có ít nhất là một kế hoạch đổ bể khiến bạn bị cấp trên khiển trách, thậm chí phải đền bù một khoản tiền không hề nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc đường tài vận của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuổi Thìn

Với cục diện Thìn – Ngọ Tương Hình xung khắc mà tuổi Thìn đón nhận vào ngày mai thứ Ba 13/12 với những sóng gió đổ đầu. Công việc chồng chất nhưng có vẻ tồn đọng nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để từ trước mà đến bây giờ bạn phải trực tiếp bắt tay, xắn áo gỡ rối.

Tuy nhiên cần hết sức cẩn trọng khi giải quyết cho dù là vấn đề lớn hay nhỏ cũng nên tham khảo ý kiến của những bậc tiền bối đi trước, tránh rắc rối nhân đôi. Nếu bản mệnh cứ làm việc theo cách vội vàng thì chẳng mấy mà vướng phải sai lầm, thậm chí sai lầm đấy còn phải trả giá bằng rất nhiều tiền.

Nếu bạn cảm thấy công việc quá bộn bề hãy lập cho mình một kế hoạch triển khai rõ ràng, đặt những việc cần thiết giải quyết hàng đầu, những việc chưa thực sự cần thiết để lại phía sau.

Đừng tự dồn mình vào thế bị động, áp lực và căng thẳng lúc này không thể khiến bạn tạo ra “kim cương” mà chỉ mang lại thêm những rủi ro, bất cập mà thôi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.