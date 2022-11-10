Từ 17/10 Âm lịch hân hoan đón lộc, 3 con giáp giàu có lên hương, tiền tỷ bỏ túi, làm ăn đại vượng, may mắn gấp 10, sang quý khó bì

Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Bắt đầu từ 17/10 Âm lịch, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Tuổi Sửu

Từ 17/10 Âm lịch do được cát tinh soi chiếu, nên những chuyện không may mắn trước đây của người tuổi Sửu đều được hóa giải hết như việc thăng quan tiến chức, tình cảm cá nhân.

Ngoài ra do người tuổi Sửu vốn thuộc tuýp người tài hoa, chỉ cần nỗ lực, tích cực hơn nữa thì mọi chuyện đều thành công tốt đẹp. Đặc biệt thời điểm này là thời điểm tài vận vượng của con giáp này, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, người Sửu có thể nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của không ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Do được cát tinh “Hóa Cái” phù hộ, nên vận thế của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là sự nghiệp. Bạn sẽ có được những cơ hội thăng tiến trong công việc bởi sự quyết đoán và trách nhiệm cao đối với công việc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải từ 17/10 Âm lịch. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.