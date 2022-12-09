Từ 16/11 đến 25/11 âm lịch: Ngọc Hoàng soi mệnh, Thần tài chấm số, 3 tuổi đỏ rực, trúng độc đắc lớn, của cải tăng nhanh, vàng đầy rương, tiền nặng ví

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 14:20

Ơn trên bảo hộ, từ 16/11 đến 25/11 âm lịch là thời cơ may mắn của nhưng con giáp sau đây khi bạn làm gì cũng gặp thuận lợi, sung túc.

Tuổi Ngọ 

Chúc mừng tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn từ 16/11 đến 25/11 âm lịch. Tuổi Ngọ đang trên đà phát triển của chuỗi ngày "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà cộng hưởng đến từ Thiên Quan cũng không nhỏ, tạo bước đà cho bản mệnh một bước lên tiên. 

Với những ai làm công ăn lương, bước sang ngày này sẽ được cấp trên thử thách một vài nhiệm vụ. Nếu vượt qua nhiệm vụ được giao thì ngày bạn thăng chức đang đến rất gần rồi đấy.

Đối với những người làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ lẻ lại càng tạo ra lợi nhuận khổng lồ do được khách hàng và đối tác tin tưởng. 

Từ 16/11 đến 25/11 âm lịch: Ngọc Hoàng soi mệnh, Thần tài chấm số, 3 tuổi đỏ rực, trúng độc đắc lớn, của cải tăng nhanh, vàng đầy rương, tiền nặng ví - Ảnh 1

 

Tài chính đổ về tay ầm ầm là tiền hoa hồng, tiền lương chính, tiền lương tay trái... tận hưởng một ngày hậu hĩnh. Với số tiền này trong tay, hãy tính đến chuyện đầu tư vào một lĩnh vực mới, chắc chắn đem lại lợi nhuận kha khá. 

Tình duyên ngày này cũng hạnh phúc hơn nhiều phần, những cãi vã tưởng chừng như sẽ chấm dứt mối quan hệ này lại tìm được cách tháo gỡ. Hai bạn về bên nhau cùng sự thấu hiểu, trân trọng đối phương hơn bao giờ hết. 

Tuổi Tuất

Được Lục Hợp che chở, tuổi Tuất đón vận trình tài lộc vượng phát, buôn bán kinh doanh có lợi. Cát khí từ 16/11 đến 25/11 âm lịch giúp tiền bạc thu về không ít, đủ để bạn mở rộng quy mô buôn bán. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc an nhàn, không phải lo lắng về áp lực công việc.

Từ 16/11 đến 25/11 âm lịch: Ngọc Hoàng soi mệnh, Thần tài chấm số, 3 tuổi đỏ rực, trúng độc đắc lớn, của cải tăng nhanh, vàng đầy rương, tiền nặng ví - Ảnh 2

Cũng nhờ thái độ làm việc nghiêm túc đó nên người tuổi Tuất nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên. Bạn đang đi rất đúng đường, hãy cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thành công sẽ đến với người luôn chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng học hỏi.

Ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên kém sắc, con giáp này dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Có lẽ bạn đã mong đợi quá nhiều, nhưng rồi lại phải hụt hẫng cũng quá nhiều. Nếu tình trạng mâu thuẫn này kéo dài, thậm chí việc cãi vã hoặc chia tay rất có khả năng đấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ 16/11 đến 25/11 âm lịch làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Từ 16/11 đến 25/11 âm lịch: Ngọc Hoàng soi mệnh, Thần tài chấm số, 3 tuổi đỏ rực, trúng độc đắc lớn, của cải tăng nhanh, vàng đầy rương, tiền nặng ví - Ảnh 3

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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