Từ 15h ngày 6/11/2022: 3 con giáp làm giàu huy hoàng, vận trình phủ vàng, tắm trong biển may mắn, vươn tay đón lộc tài

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 11:45

Tử vi cho thấy từ 15h ngày 6/11 này, những con giáp sau khi "Phượng Hoàng tung cánh", làm giàu mạnh mẽ hơn bao giờ.

Tuổi Mão

Cuối tuần, đặc biệt từ 15h ngày 6/11 theo tử vi 12 con giáp tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui ở phương diện tài chính nhờ bản mệnh chăm chỉ làm việc, phát huy được khả năng và đón nhận được thành quả vô cùng xứng đáng. 

Những gì bạn có được đến hôm nay là nhờ vào tinh thần quả cảm, dám nghĩ dám làm, một khi đã quyết tâm làm sẽ không chần chừ mà đạt được thành tựu như ý. 

Từ 15h ngày 6/11/2022: 3 con giáp làm giàu huy hoàng, vận trình phủ vàng, tắm trong biển may mắn, vươn tay đón lộc tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn biết quản lý chi tiêu thì sẽ nhanh chóng tích lũy được một khoản tiền khổng lồ trong tương lai. Con giáp may mắn khi được đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, bạn cần duy trì mối quan hệ này. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 10h

Con số may mắn: 1, 8

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Con giáp tuổi Hổ tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm, khảng khái và có khiếu hài hước.

Từ 15h ngày 6/11/2022: 3 con giáp làm giàu huy hoàng, vận trình phủ vàng, tắm trong biển may mắn, vươn tay đón lộc tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 15h ngày 6/11, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy ắp. Người tuổi này làm kinh doanh thì tài lộc rất tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được đối tác tin cậy.

Các thương vụ của họ đều thu về thành quả như mong đợi. Người tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, lại biết cách đầu tư tiền bạc nên ngày một giàu có. Sau một thời gian tích lũy, họ có thể mua được tài sản có giá trị.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 10h

Con số may mắn: 1, 8

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn.

Cũng nhờ có tinh thần quyết tâm, không sợ vất vả mà bạn sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, bằng vào nỗ lực của mình và cũng nhờ quý nhân luôn ở bên nâng đỡ, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công.

Từ 15h ngày 6/11/2022: 3 con giáp làm giàu huy hoàng, vận trình phủ vàng, tắm trong biển may mắn, vươn tay đón lộc tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được trao cho cơ hội hóa nguy thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý nên mệnh chủ luôn giữ được một khoản tiền dư dả, không phải vay mượn ai.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Con số may mắn: 2, 9

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 19h ngày 12/10 Âm lịch: 3 tuổi vượng vận phú quý, sang trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, lộc bao vây, tiền tài tăng tiến, tình duyên thắm nồng

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Vào 19h tối 12/10 âm lịch, ơn trên bảo bọc, những con giáp sau làm ăn thêm phần thăng hoa, kiếm tiền dễ dàng lại mau sang giàu.

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