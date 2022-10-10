Từ 14h chiều 10/10/2022: 3 con giáp này nhận lộc liên hoàn, may mắn tràn ngập, làm đâu thắng đó, vốn 1 lời 100, quý nhân giúp sức làm giàu

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 11:45

Nhờ có quý nhân hỗ trợ cộng thêm sự may mắn từ 14h chiều ngày 10/10/2022, 3 con giáp này sắp làm nên đại sự, thu tiền bạc nhiều vô kể.

Tuổi Thân

Từ 14h chiều 10/10/2022: 3 con giáp này nhận lộc liên hoàn, may mắn tràn ngập, làm đâu thắng đó, vốn 1 lời 100, quý nhân giúp sức làm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho thấy Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân từ 14h chiều ngày 10/10/2022 như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bạn cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần bạn có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công.

Song cũng đừng vì thế mà ỉ lại vào vận may và lợi thế đang có của mình, quá mức chủ quan khiến bạn đôi khi có thể làm ra những hành động khiến người khác phật lòng. Hãy chú ý đến cách đối nhân xử thế, khiêm nhường học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, trau dồi năng lực bản thân sẽ giúp bạn đứng vững trên đôi chân của mình.

Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Từ 14h chiều 10/10/2022: 3 con giáp này nhận lộc liên hoàn, may mắn tràn ngập, làm đâu thắng đó, vốn 1 lời 100, quý nhân giúp sức làm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 14h chiều ngày 10/10/2022, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tuổi Tuất

Từ 14h chiều 10/10/2022: 3 con giáp này nhận lộc liên hoàn, may mắn tràn ngập, làm đâu thắng đó, vốn 1 lời 100, quý nhân giúp sức làm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng từ 14h chiều ngày 10/10/2022, tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn hơn. Đặc biệt, con đường tài lộc của con giáp này phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển thuận lợi, những khó khăn trước đó được giải quyết êm đẹp. 

Tuổi Tuất nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra, mở rộng làm ăn, gặt hái thêm nhiều thành quả mới.

Những người làm việc tự do cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng khi hoàn thành tốt công việc. Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Nhìn chung, túi tiền của người tuổi Tuất ngày một rủng rỉnh. Từ giờ đến cuối năm, bản mệnh có thể thoải mái trong việc mua sắm các món đồ thiết yếu cho gia đình.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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