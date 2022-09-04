Từ 10/8 âm: 3 con giáp lộc về như nấm mọc sau mưa, tuy lộc nhỏ như niềm vui to, liên tiếp gặp may mắn, đỏ rực rỡ tiền tự về tay

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 05:52

3 con giáp này tiền vào như nước, lộc lá tràn trề, cuộc sống vô cùng lên hương.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thường mạnh mẽ quyết đoán, có ý chí hơn người. Đồng thời con giáp này lại vô cùng chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tý tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Từ 10/8 âm, tài vận của người tuổi Tý nở rộ hơn trước, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ. Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

Người tuổi Tý trong thời gian này vận may ập đến, tiền nào của nấy, hóa đơn liên tục lăn bánh, điều này cuối cùng sẽ giúp con giáp Chuột có thêm cơ hội phát triển, được thần tài, của cải. Tài vận vượng phát, con Chuột vốn không vượng chút nào lại vượng nhất về tài sản, cuối cùng kiếm được rất nhiều tiền bạc và của cải.

Từ 10/8 âm: 3 con giáp lộc về như nấm mọc sau mưa, tuy lộc nhỏ như niềm vui to, liên tiếp gặp may mắn, đỏ rực rỡ tiền tự về tay - Ảnh 1
Tài vận vượng phát, con Chuột vốn không vượng chút nào lại vượng nhất về tài sản, cuối cùng kiếm được rất nhiều tiền bạc và của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng. Trong tính cách tuổi Dần chính là những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách. Nhờ vậy, khi họ làm việc gì xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được.

Tử vi từ 10/8 âm cho biết, những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Bắt đầu từ thời gian này, tiền vào nhiều, có thể làm giàu trong một sớm một chiều, trở thành kẻ thắng người lớn cuộc sống, tất nhiên cũng phải nắm bắt, tài lộc thì mới thịnh vượng, kiếm được nhiều tiền. Tài vận của con giáp tuổi Dần tăng cao khác thường. Họ làm việc chăm chỉ, lại nhận được cơ hội việc làm nên có têm thu nhập.

Từ 10/8 âm: 3 con giáp lộc về như nấm mọc sau mưa, tuy lộc nhỏ như niềm vui to, liên tiếp gặp may mắn, đỏ rực rỡ tiền tự về tay - Ảnh 2
Bắt đầu từ thời gian này, tiền vào nhiều, có thể làm giàu trong một sớm một chiều, trở thành kẻ thắng người lớn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thật thà, chân thành, rất đáng tin cậy. Họ không ngại chịu khó, chịu khổ, dám nghĩ dám làm và giàu ý chí vươn lên. Ngay cả khi xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, con giáp tuổi Dậu cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng thay đổi hoàn cảnh.

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn, từ ngày 10/8 âm sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Người tuổi Dậu được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh. Họ nhận được thêm cơ hội, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Con giáp tuổi này cũng nhận được lời mời góp vốn làm ăn kinh doanh. Những người có dự định khởi nghiệp cũng bắt đầu khai trương, mở hàng. Người làm kinh doanh thì có thêm khách hàng. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng xanh tươi, vật nuôi mạnh khỏe, mùa vụ bội thu.

Từ 10/8 âm: 3 con giáp lộc về như nấm mọc sau mưa, tuy lộc nhỏ như niềm vui to, liên tiếp gặp may mắn, đỏ rực rỡ tiền tự về tay - Ảnh 3
Tử vi cho biết những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn, từ ngày 10/8 âm sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 4/9/2022, Thần Tài mở kho, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tiền vào như thác đổ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

Từ ngày 4/9/2022, Thần Tài mở kho, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tiền vào như thác đổ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

3 con giáp này sẽ trúng quả tiền bạc, đón nhận nhiều tin vui cả về sự nghiệp lẫn tình duyên, tài lộc vô cùng rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ 2 tử vi ngày 10/8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch