Từ 1/10 Dương lịch, 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, chính thức hết khổ nhờ Thần Tài ban lộc, tiền về như thác đổ, "bội thực" vì quá nhiều vàng bạc, giàu sang nhất vùng, “nở mày nở mặt” với bạn bè, dòng họ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 22:26

Tháng mới sắp tới, 3 con giáp sau hãy chuẩn bị tinh thần đón nhiều điều tốt lành sắp xảy đến với mình, nhiều đến mức bản mệnh cũng thấy quá đỗi ngạc nhiên.

Tuổi Tỵ

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Tỵ trong tối nay. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những người tuổi Tỵ đều diễn ra suôn sẻ trong tháng tới này. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong tháng này bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Vận đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Từ 1/10 Dương lịch, 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, chính thức hết khổ nhờ Thần Tài ban lộc, tiền về như thác đổ, 'bội thực' vì quá nhiều vàng bạc, giàu sang nhất vùng, “nở mày nở mặt” với bạn bè, dòng họ - Ảnh 1
Hầu hết các kế hoạch, dự định của những người tuổi Tỵ đều diễn ra suôn sẻ trong tháng tới này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có Tam Hợp che chở cho vận trình tháng 10 này của tuổi Thân, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong tháng này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Từ tháng 10 này, người tuổi Thân có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống. 

Từ 1/10 Dương lịch, 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, chính thức hết khổ nhờ Thần Tài ban lộc, tiền về như thác đổ, 'bội thực' vì quá nhiều vàng bạc, giàu sang nhất vùng, “nở mày nở mặt” với bạn bè, dòng họ - Ảnh 2
Từ tháng 10 này, người tuổi Thân có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là những người có lòng kiên nhẫn, tốt bụng, hiền lành và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nếu con giáp khác có nhiều tham vọng thì tuổi Hợi lại không như thế, nhưng họ luôn nuôi trong mình một niềm đam mê với công việc, nhiệt huyết với những quyết định mà mình đã chọn.

Từ 1/10 Dương lịch, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội đổi đời, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người thành công, trong công việc cũng được cấp trên chiếu cố, giàu sang phú quý nhờ một quyết định không ai ngờ đến. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có. 

Tháng mới này, người tuổi Hợi sẽ giàu có thăng hoa, nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ đổi đời từ đây. Bên cạnh đó, trên phương diện tình yêu, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trong tháng này cũng có dấu hiệu khởi sắc, hai bạn luôn ủng hộ, thông cảm và giúp đỡ nhau vô điều kiện.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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