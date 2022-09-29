Đúng 01/10 Dương lịch, Ngọc Hoàng và Thần Tài hiển linh cùng lúc, 3 con giáp trúng vé số liên tục 2 lần trong 10 ngày tiếp theo, tiền bạc chất đống đầy nhà, mua nhà mới xe sang, một đời an nhàn

Bắt đầu từ 1/10 Dương lịch, 3 con giáp sau có cơ hội trúng vé số liên tục 2 lần trong vòng 10 ngày tới. Từ đây cuộc sống lên hương viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.
- Chiều mai (30/9), Ngọc Hoàng "chốt sổ gọi tên" vào ngày cuối tháng, 3 con giáp đổi vận giàu sang nhờ trúng số giải độc đắc, lộc lá tràn trề, tiền đếm mỏi tay, đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 10 Dương lịch
- Tối nay (29/9), "trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hoà", Ngọc Hoàng và Thần Tài hiển linh dẫn dắt 3 con giáp "đào trúng mỏ vàng", cánh cửa giàu sang mở rộng đón chào, thu về bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây khắp lối
Tuổi Mùi
Thời gian qua, mặc dù tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn có niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Bắt đầu 1/10, 10 ngày sắp tới này này chính là những ngày có nhiều thay đổi với tuổi Mùi, đặc biệt, cuộc sống tuổi Mùi sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt.
Người tuổi Mùi vốn thông minh, tài giỏi, cuộc sống của tuổi Mùi càng về sau sẽ càng sung túc nhờ họ biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho họ một bài học tuyệt vời. Người tuổi Mùi là người có chí cầu tiến không ngừng, và những nỗ lực trong thời gian qua đã đến lúc được đền đáp xứng đáng. Từ lúc này, chắc chắn tuổi Mùi gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn, muốn nghèo cũng khó.
Tuổi Ngọ
Đúng vào 1/10, tuổi Ngọ sẽ luôn được quý nhân chiếu cố, thành công mỹ mãn và gặt hái được nhiều điều tốt đẹp liên tục trong 10 ngày tiếp theo.
Dự kiến, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để làm giàu, nếu như biết nắm bắt thì cuộc đời thay đổi từ đây, những ngày tháng sau không phiền muộn cơm áo gạo tiền mà chỉ việc hưởng thụ.
Về mặt tình cảm, nỗ lực tìm kiếm tình yêu của con giáp này sẽ gặt hái được thành quả trong những ngày này và bạn sẽ chọn được người tâm đầu ý hợp để cùng mình chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và tận hưởng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu.
Tình cảm tốt, công việc cũng theo đó mà tốt hơn. Cố gắng chấn chỉnh bản thân chỉn chu hơn trong công việc để kiếm được nhiều tiền lo chuyện tương lai nhé.
Tuổi Thân
Trời sinh những người tuổi Thân vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn khao khát làm giàu và không ngừng cầu tiến, tìm kiếm mọi cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Đa số người tuổi Thân đều không được xuất thân trong gia đình đủ đầy, nhưng họ có bản lĩnh tự vượt lên chính mình, tự tạo cho mình một cuộc sống giàu có như mong muốn.
Người tuổi Thân thông minh, họ sẵn sàng đối mặt với những vấp ngã xung quanh để tích lũy kinh nghiệm sống. Tuổi Thân tâm niệm, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.
Tử vi học có nói, bắt đầu vào 1/10, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều vạn sự hanh thông. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối và tạo điều kiện để làm giàu, kiếm thật nhiều tiền.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm