Chiều mai (30/9), Ngọc Hoàng "chốt sổ gọi tên" vào ngày cuối tháng, 3 con giáp đổi vận giàu sang nhờ trúng số giải độc đắc, lộc lá tràn trề, tiền đếm mỏi tay, đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 10 Dương lịch

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:41

3 con giáp sau tha hồ hốt "biển tiền" về nhà nhờ trúng số độc đắc, lộc lá tứ phương hội tụ hết vào nhà.

Tuổi Tỵ

Nếu thời gian trước tuổi Tỵ gặp nhiều tai ương bởi vận đen từ ngày mai cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Tỵ đều thăng hoa "vạn sự như ý". Những tham vọng thăng tiến trong công việc bấy lâu nay của tuổi Tỵ sẽ đạt được khi biết tận dụng nhiều cơ hội sắp có, mọi khó khăn đều được giải quyết và sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong ngày mai, đặc biệt là vào buổi chiều.

Nhờ sao Thái Dương và Thiên Hỷ là hai cát tinh chiếu xuống nên mọi sự việc trong cuộc sống của người tuổi Tỵ sẽ êm xuôi, mọi khó khăn đều được hóa giải. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những mối quan hệ, kể cả quan hệ trong tình yêu.

Chiều mai (30/9), Ngọc Hoàng 'chốt sổ gọi tên' vào ngày cuối tháng, 3 con giáp đổi vận giàu sang nhờ trúng số giải độc đắc, lộc lá tràn trề, tiền đếm mỏi tay, đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 10 Dương lịch - Ảnh 1
Nếu thời gian trước tuổi Tỵ gặp nhiều tai ương bởi vận đen từ ngày mai cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Tỵ đều thăng hoa "vạn sự như ý". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách dễ mến và biết khoan dung, thấu hiểu người khác nên luôn được mọi người quý trọng. Ngày mai là ngày có nhiều may mắn đến nhất với người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn được sao Thiên Quan chiếu xuống sẽ giúp hóa giải mọi hiềm khích từ mọi người xung quanh.

Nhờ Cát Tinh này mà người tuổi Thìn sẽ được trọng dụng từ sếp và có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn. Luôn nhiệt tình và sẵn sàng nhận tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ là bí quyết giúp người tuổi Thìn thành công, tuổi Thìn không cần lo lắng bất cứ điều gì, cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay.

Chiều mai (30/9), Ngọc Hoàng 'chốt sổ gọi tên' vào ngày cuối tháng, 3 con giáp đổi vận giàu sang nhờ trúng số giải độc đắc, lộc lá tràn trề, tiền đếm mỏi tay, đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 10 Dương lịch - Ảnh 2
Ngày mai là ngày có nhiều may mắn đến nhất với người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người có tính tình thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với những quyết định cũng như cuộc sống của mình. Người tuổi Mão vốn mạnh mẽ, thông minh và không sợ đối mặt với khó khăn, nên càng thử thách, họ lại càng vượt lên chính mình và khao khát được được mục tiêu đã đề ra.

Tử vi học có nói, chiều mai, tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, có khả năng đổi đời chỉ trong ngày mai. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, mọi thứ của tuổi Mão đều được ban nhiều phước lành và may mắn. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống mỹ mãn đến không ngờ. Nhìn chung, ngày mai là ngày đáng mong chờ của tuổi Mão, nắm bắt được thời cơ tốt, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, tình tiền viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tối nay (29/9), "trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hoà", Ngọc Hoàng và Thần Tài hiển linh dẫn dắt 3 con giáp "đào trúng mỏ vàng", cánh cửa giàu sang mở rộng đón chào, thu về bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây khắp lối

Tối nay (29/9), "trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hoà", Ngọc Hoàng và Thần Tài hiển linh dẫn dắt 3 con giáp "đào trúng mỏ vàng", cánh cửa giàu sang mở rộng đón chào, thu về bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây khắp lối

Tối nay, 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục nhờ Ngọc Hoàng và Thần Tài cùng hiển linh, cuộc sống lên hương trong nháy mắt. Cùng xem là các con giáp nào nhé!

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